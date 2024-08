Der Primetime-Verlauf: "Extra" hält RTL-Publikum lange dran

Der Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt einige Auffälligkeiten - wie etwa den tiefen Fall der "Frontal"-Doku "Krieg der Agenten" zwischen den gefragten Sendungen "Besseresser" und "heute-journal". Überraschend ist aber auch, wie stark der Vox-Film "Air Force One" nach 22 Uhr nochmal zulegen konnte - offenbar war es bei einem so wohlbekannten Film vielen egal, dass sie den Großteil des Films gar nicht gesehen hatten und blieben trotzdem für die Schlussphase dran.

Bei RTL hatte "Raue der Restauranttester" unterdessen zwar zunächst etwas Probleme, sein Publikum zu halten, es gab einen leichten Abwärtstrend vor allem in den ersten 35 Minuten. Dafür kostete diesmal nicht nur der Wechsel zu "RTL direkt" kaum Publikum, auch "Extra: Das RTL-Magazin hielt sein Publikum sehr gut bis in den späten Abend hinein vor dem Fernseher.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Sport im Ersten treibt Publikum zum Zweiten

Statt des üblichen Nachmittagsprogramms zeigte Das Erste am Dienstag bis 18 Uhr die "Tour de France Femmes" - vor ziemlich kleinem Publikum. Das hatte zur Folge, dass auch viele, die sonst "Brisant" einschalten, das ZDF einschalteten, was "hallo deutschland" dort einen Höhenflug bescherte.

[[IMG|166972|full|left|]

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Yippiejaja-yippie-yippie-yeah

Während die Süßigkeiten-Dreifaltigkeit das Ranking der bruttoreichweitenstärksten Marken im deutschen Werbefernsehen laut All Eyes On Screens auch am Dienstag anführte, fällt diesmal auch der Elftplatzierte auf: Dort findet sich mit einer Bruttoreichweite von rund 61 XRP Hornbach - was den Dienstag zum bislang reichweitenstärksten Tag für die Supermarktkette macht. Ab Mitte Juni hatte man die TV-Werbeaktivitäten während der Sport-Großereignisse über fast zwei Monate komplett auf Null gefahren, erst seit Ende vergangener Woche laufen nun überhaupt wieder Hornbach-Spots im Fernsehen.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.