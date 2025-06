Am heißen Sommer-Sonntag hat Kabel Eins mit seinem Dokusoap-Doppelpack mit guten Quoten überzeugen können. Zwar verzeichnete "Yes, we camp!" um 20:15 Uhr mit im Schnitt 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern eine ziemlich überschaubare Gesamt-Reichweite, doch in der Zielgruppe sorgten 170.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für 4,9 Prozent Marktanteil und damit den besten Wert der laufenden Staffel.

Zudem klappte das Zusammenspiel mit "Zwischen Meer und Maloche" gut - anders als "Yes, we camp!" konnte die Dokusoap ihre Reichweite gegenüber den vergangenen beiden Wochen nämlich sogar steigern und erreichte ab 21:17 Uhr im Schnitt 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Besonders zufrieden kann man bei Kabel Eins mit Blick auf die Zielgruppe sein, wo "Zwischen Meer und Maloche" mit 6,3 Prozent Marktanteil sogar einen Allzeit-Bestwert verbuchte. Später am Abend ließ sich außerdem "Abenteuer Leben am Sonntag" von der Klub-WM nicht kleinkriegen und hielt den Marktanteil mit 6,6 Prozent weit über dem Senderschnitt.

Bei Vox verzeichnete "Kitchen Impossible" indes trotz Wiederholung um 20:15 Uhr im Schnitt 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,6 Prozent in der Zielgruppe. "Prominent!" tat sich am späten Abend mit 3,8 Prozent jedoch äußerst schwer. Gleiches gilt für RTLzwei, wo der Spielfilm "Der Adler der neunten Legion" ab 22:26 Uhr auf gerade mal 1,7 Prozent Marktanteil zurückfiel. Dabei velief der Start in den Abend noch erfolgreich: Mit einem Marktanteil 5,2 Prozent bewegte sich die Komödie "Wir sind die Millers" klar im grünen Bereich. Hier waren im Schnitt 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Unter den kleinen Sendern drehten unterdessen vor allem Nitro und Sat.1 Gold auf - beide profitierten insbesondere am späten Abend von US-Krimiserien. Während "Criminal Minds" in Sat.1 Gold bis zu 4,2 Prozent Marktanteil schaffte, erreichte "CSI: NY" bei Nitro in der Spitze nach Mitternacht sogar 6,4 Prozent. ZDFneo tat sich mit der neuen Serie "Club der Dinosaurier" hingegen schwer und erzielte ab 20:15 Uhr nur Marktanteile von 0,6 und 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zudem fiel die Gesamt-Reichweite überschaubar aus: 120.000 Menschen waren zu Beginn dabei, gegen 21:00 Uhr wurden nur noch 90.000 gezählt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;