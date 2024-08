Der Primetime-Verlauf: Spitzenspiel lockt viele an

Mit Leverkusen und Stuttgart standen sich am Samstagabend die zwei besten Bundesligisten der vergangenen Saison gegenüber - und lockten nach und nach viele Fußballfans an. Schon die zweite Halbzeit war in Sat.1 viel gefragter als der erste Durchgang. Den Peak erreichte die Übertragung dann gegen 22:30 Uhr als im Elfmeterschießen über Sieg und Niederlage entschieden wurde. Als der Sieger gefunden war, waren im ZDF noch wenige Minuten beim "Quiz-Champion" übrig.

Das von Johannes B. Kerner moderierte Quiz legte genau in dieser Phase zu und erreichte seine besten Reichweiten. Die Legendenstaffel von "Ich bin ein Star" war derweil schon früher sehr gefragt, nämlich nach 21:30 Uhr. Hier hat wohl geholfen, dass Sat.1 zu dieser Zeit wegen der Fußball-Halbzeitpause Werbung zeigte. Von RTL zu Sat.1 wechselten Zuschauerinnen und Zuschauer augenscheinlich auch erst wieder, als "IBES" in die Werbung ging.

Der Vorabend-Verlauf: Publikum hält bei schlauen Tieren nicht durch

Der VOX-Neustart "Die schlausten Tiere der Welt" verbuchte zu Beginn zwar noch leicht steigende Reichweiten. Er hielt sein Publikum jedoch nicht bis zum Schluss. Stattdessen sanken die Werte nach knapp der Hälfte der ersten Folge wieder. Die Sat.1-Vorberichterstattung zum Super Cup legte derweil ab etwa 19:50 Uhr spürbar zu. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zusammenfassung der Pokal-Spiele in der "Sportschau" im Ersten vorbei.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Sky setzt sich mit Masse an die Spitze

Über 1100 Spots für das Sky-Angebot waren am Samstag im Fernsehen zu sehen, die überwiegende Anzahl davon übrigens auf den eigenen Sky-Sendern. Mit über 97 XRP sicherte sich Sky nun den Spitzenplatz, was sich auch damit erklären lässt, dass Sky Sport am Samstag rund zehn Stunden lang Live-Fußball bestehend aus Pokal- und Supercup-Partien zeigte. Im Rahmen der Übertragungen liefen eben auch sehr viele Sky-Spots. Zudem war die Konkurrenz schwächer als sonst. Nur Google kam noch auf einen XRP von über 90, mit Ferrero und Kinder waren zudem nur zwei weitere Kampagnen auf mehr als 80 Punkte gekommen.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.