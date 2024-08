Der Primetime-Verlauf: Wechselspiel zwischen RTL und ZDF

"Aktenzeichen XY... ungelöst" hat am Mittwoch immer wieder von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" profitiert. Wann immer die RTL-Show in die Werbung ging, zog die Reichweite des ZDF-Klassikers leicht an, wie die Daten von All Eyes on Screens zeigen. Auffällig ist allerdings, dass "XY" in den letzten Minuten recht deutliche Verluste hinnehmen musste - zu diesem Zeitpunkt befasste sich die Sendung, ausgehend von Ausschreitungen am Rande eines AfD-Parteitags, mit Gewalt gegen die Polizei.

Der RTL-Dschungel wiederum konnte anschließend gegen 21:45 Uhr seinen Reichweiten-Peak verbuchen, hielt die Fans der Show aber auch nach der letzten Werbepause bis etwa 22:25 Uhr bei der Stange. Die anschließende "legendäre Stunde danach" verlor hingegen wieder kontinuierlich, stabilisierte sich aber insbesondere zum Ende hin.

Der Vorabend-Verlauf: Abschiedstour sorgt für Einschalter

Auch in der Abschiedswoche von Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben hat "RTL aktuell" wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer zum Einschalten bewegt. Schon kurz vor 18:45 Uhr zog die RTL-Reichweite am Mittwoch spürbar an. Allerdings hielten die Nachrichten einen Teil des Publikums nicht ganz bis zum Schluss. Bereits gegen 19 Uhr war der Höchstwert erreicht, in den letzten Minuten gab es beim Sport und Wetter einige Abschalter.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Milka-Kampagne läuft auf Hochtouren

Die Milka-Kampagne läuft weiterhin auf Hochtouren und führt zu immensen TV-Reichweiten. Erneut mehr als 500 Ausstrahlungen sorgten am Mittwoch für eine Reichweite 207,65 XRP - das war mehr als doppelt so viel wie McDonald's auf dem zweiten Platz erreichte. Fast genauso häufig wie Milka, dafür aber in eher schwächeren Umfeldern, warb Pfando: Obwohl die Spots des Online-Pfandhauses 489 Mal über die Bildschirme flimmerten, lag die Reichweite nur bei 81,33 XRP. Das reichte dennoch für einen beachtlichen fünften Platz im Werbe-Ranking.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.