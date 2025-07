Der Mittwoch ist der bislang heißeste Tag des Jahres - und nachdem es schon an den vergangenen Tagen vereinzelte Sondersendungen im Fernsehen dazu gegeben hat, ziehen nun auch ARD und ZDF nach.

So hat das ZDF für diesen Mittwoch um 19:25 Uhr gleich ein 50-minütiges "ZDF Spezial" angekündigt, für das der Sender auf sein "Duell der Gartenprofis" verzichtet. Das Special trägt den Titel "Backofen Deutschland - Gluthitze in Europa" und ist nicht, wie sonst üblich, eine klassische Magazin-Sendung. Stattdessen berichtet Gert Anhalt in Film-Form über die heiße Luft, die seit Tagen aus Südeuropa nach Deutschland strömt. Gezeigt werden soll, dwas das für Menschen bedeutet, die in ihren jeweiligen Lebenssituationen nicht der Hitze entkommen können. Anhalt beobachtet Menschen in ihrer Arbeitswelt, aber auch in beliebten Urlaubsregionen.

Das Erste hat unterdessen für 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" mit Moderatorin Hülya Deyneli angekündigt. Unter dem Titel "Hitzewelle in Deutschland" soll darin unter anderem der Frage nachgegangen werden, welche Auswirkungen die Hitze auf die Wirtschaft hat. Geplant ist aber auch ein Studiogespräch mit ARD-Wettermoderatorin Claudia Kleinert. Der WDR übernimmt den "Brennpunkt" übrigens nicht, sondern sendet in direkter Konkurrenz dazu ein "WDR extra" mit Anne Gesthuysen und Martin von Mauschwitz.

Keine Sondersendungen hat dagegen RTL eingeplant - dort lief dagegen schon am Dienstagabend eine erfolgreiche Spezial-Ausgabe von "RTL aktuell". Mit über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 14,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wusste der Privatsender zu überzeugen (DWDL.de berichtete).