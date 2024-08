Der Primetime-Verlauf: Caren Miosga verliert schnell Publikum

Durch die Sondersendungen zur Messer-Attacke in Solingen verzögerte sich der Start der Primetime-Sendungen bei ARD und ZDF auf etwa 20:30 Uhr, wodurch sich die Reichweiten-Flughöhe bei fast allen Sendern etwas später einstellte. Um 21:45 Uhr wurde in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten ein deutlicher Reichweiten-Anstieg beim ZDF beobachtet - es werden all diejenigen gewesen sein, die aus Gewohnheit fürs "heute-journal" einschalteten, obwohl das diesmal erst um kurz vor 22 Uhr startete.

Dass es zwischen Frühling" und "heute-journal" dennoch zu einem kurzen Absacken der Reichweite kam, zeigt nur, dass viele "Frühling"-Zuschauerinnen und Zuschauer nicht fürs "heute-journal" dran blieben, dafür aber wenige Minuten später einige vom "Tatort" rüber wechselten. Dafür verlor der Miosga-Talk im Ersten nicht nur direkt nach dem "Tatort" viel Publikum, sondern büßte auch im Verlauf der ersten gut 20 Minuten sukzessive ein. Erst nach dem Ende des "heute-journals" ging's dann nochmal leicht rauf.

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" und Leischik sammelt viele ein

Während es die größten Ausschläge in der Vorabend-Kurve auch am Sonntag wieder bei den Nachrichten zu verzeichnen gab - ob "RTL aktuell", "heute" oder "Tagesschau" - zeigt sich auch im Verlauf der "Sportschau" im Ersten ein kontinuierlicher Reichweiten-Zuwachs - der fast parallel zu dem von Julia Leischik in Sat.1 verläuft.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: McDonald's bleibt Wochenend-König

Wie schon am Samstag so konnte sich auch am Sonntag wieder McDonald's wieder an die Spitze des Bruttoreichweiten-Rankings der Marken in deutschen TV-Werbeblöcken setzen und Milka knapp hinter sich lassen. Dabei half die breite Streuung der Spots über verschiedene Sendergruppen hinweg. Die drei Sender, die den höchsten Reichweiten-Beitrag lieferten, waren RTL vor ProSieben und RTLzwei, doch auch Comedy Central, Welt und Sport1 lieferten nenneswerte Reichweiten für die Kampagne.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.