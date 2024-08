Der Primetime-Verlauf: Hofer-Abschied sammelt Zuschauer ein

In Fernseh-Deutschland herrschten am Donnerstagabend weitgehend stabile Verhältnisse. Während die "Dschungel-Legenden" bei RTL und der ZDF-Film "Beckenrand Sheriff" ihr Publikum gut vor dem Fernseher hielten, legte die Wiederholung der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" im Laufe des Abends sogar leicht zu.

Bei RTL sorgte derweil am späten Abend die letzte Ausgabe von "RTL Direkt" mit Jan Hofer zunächst für einiger Abschalter - was wohl weniger an Hofer lag als am "IBES"-Umfeld, in das die Nachrichten nur bedingt passten. Allerdings sammelte Hofer in den wenigen Minuten, die ihm blieben, auch wieder einige Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Die meisten sahen bei seiner Verabschiedung zu.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: "Tagesschau"-Wetter am gefragtesten

Auch wenn Nachrichtensendungen für gewöhnlich mit dem wichtigsten Thema aufmachen - die meisten Menschen erreichen sie oft gar nicht zu Beginn. Das zeigte sich am Donnerstag nicht nur bei "RTL Direkt", sondern auch schon am Vorabend bei "RTL aktuell", das erst gegen 19 Uhr seinen Reichweiten-Peak verbuchte. Die "heute"-Nachrichten wiederum sammelten ebenfalls kontinuierlich neue Zuschauerinnen und Zuschauer ein, ebenso wie die "Tagesschau", deren höchste Reichweite erst mit dem Wetterbericht erreicht wurde.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: McDonald's wirbt weiter häufig

Die Werbekampagne für den "M"-Burger von McDonald's ist in vollem Gange. Dabei setzt die Fast-Food-Kette auf viele TV-Spots: Gleich 321 Mal warb McDonald's am Donnerstag - und zwar mit Erfolg. Mit einer Reichweite von 126,11 XRP ließ die Burger-Werbung die Süßigkeitenmarke Milka hinter sich.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.