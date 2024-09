Der Primetime-Verlauf: Dschungel-Finale zieht

Das Dschungel-Finale hat am Sonntagabend das Publikum gut bei RTL gehalten, offenbar war es kein Problem, dass die Siegerin ja schon bekannt war, weil die Folge bereits vorab bei RTL+ zu sehen war. Wegen der Wahlberichterstattung begann das Primetime-Programm im Ersten und beim ZDF mit etwas Verzögerung, mit dem "Tatort" war Das Erste aber auch nicht mehr so erfolgreich wie mit der "Tagesschau". Später konnte Caren Miosga das Publikum aber recht gut halten.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: ARD und ZDF profitieren von Wahl

Das Interesse an den Wahlen in Thüringen und Sachsen lässt sich ziemlich gut an der Verlaufsgrafik ablesen. Vor allem in den 15 Minuten vor 18 Uhr schalteten offenbar viele Menschen die Fernsehgeräte ein und wollten sehen, wie gewählt wurde. Davon profitierte in erster Linie Das Erste, aber auch das ZDF verzeichnete eine aufsteigende Tendenz. Die Verlaufskurve Des Ersten bekommt erst gegen 19 Uhr einen kleinen Knick - also zu dem Zeitpunkt, bei dem im ZDF die "heute"-Nachrichten zu sehen waren, die mal wieder sehr gefragt waren. RTL verzeichnete mit seiner Wahlsendung um 18:45 Uhr, also zum regulären Startzeitpunkt von "RTL Aktuell", den Höhepunkt.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 34 und 33 Prozent der gemessenen Haushalte lagen die Ad Alliance und Seven.One Media am Sonntag fast gleichauf. Warner Bros. Discovery brachte es mit 14 Prozent auf den dritten Platz.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Lidl wieder da

Nachdem Lidl einige Tage lang gar nicht geworben hatte, schaltete man bereits am Samstag wieder 77 Spots in den Werbeblöcken der TV-Sender. Am Sonntag legte man sogar noch einen drauf und buchte 151 Spots, das entsprach einer Bruttoreichweite in Höhe von 84 XRP und Platz vier im Marken-Ranking. Geschlagen geben musste man sich unter anderem McDonald's und Lenor. Vor allem die Fast-Food-Kette war am Sonntag mit 172 XRP sehr reichweitenstark unterwegs.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.