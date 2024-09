Werksschließungen, Kündigungen – all das ist beim Wolfsburger Autobauer Volkswagen nicht mehr ausgeschlossen. VW hat in den vergangenen Tagen somit für einige Aufregung gesorgt – nicht nur innerhalb der eigenen Belegschaft, sondern auch außerhalb. Ein kriselndes VW wäre eben auch für den Wirtschftsstandort Deutschland generell schlecht. Kritik kam sofort – aus den eigenen Reihen unter anderem auch am eigenen Management. Mit Blick auf die Werbeaktivitäten des Unternehmens lässt sich aber sagen: Kein anderer Autobauer war in Deutschland in der zurückliegenden Woche so aktiv wie VW. 1088 Mal warb der Konzern für seine Fahrzeuge, der gemessene XRP lag bei rund 363 Punkten. Im Kampagnen-Ranking sicherte sich VW somit den 16. Rang.

© All Eyes on Screens

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.