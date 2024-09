Der Primetime-Verlauf: "Hart aber fair" legt nach dem Krimi zu

Sowohl RTL als auch Vox haben am Montagabend mit ihren Formaten das Publikum gut bei der Stange gehalten. "Wer wird Millionär?" und "Die Höhle der Löwen" eint jedoch, dass sie für manche Zuschauerinnen und Zuschauer offenkundig etwas zu lang liefen - denn in beiden Fällen war mit Blick auf die Reichweite nach 22:15 Uhr die Luft raus. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Sendungen nicht mehr die vorherigen Spitzenwerte erreichen.

Nicht vollends überzeugt war das Publikum unterdessen vom ZDF-Krimi "Laim und die Toten ohne Hosen", der zwar das Reichweiten-Ranking dominierte, aber ziemlich kontinuierlich an Reichweite verlor, wie die Daten von All Aeyes on Screens zeigen. Anders dagegen die Entwicklung im Ersten: Dort profitierte insbesondere "Hart aber fair" ab 21:45 Uhr erkennbar vom Ende des Krimis - und konnte in Folge dessen noch einmal viele Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln.

Der Vorabend-Verlauf: Von "Brisant" zu "Hallo Deutschland"

Das ZDF hat um kurz vor 18 Uhr erkennbar von "Brisant"-Umschaltern profitiert. Nach dem Ende des ARD-Magazins ging die Reichweiten-Kurve im Ersten kurzzeitig zurück, während jene des ZDF spürbar anstieg. Damit setzte "Hallo Deutschland" in seinen letzten Minuten noch einmal zum Höhenflug an, nachdem das Magazin zuvor im Verlauf der Ausstrahlung sogar zwischenzeitlich leichte Rückgänge hinnehmen musste.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Werbe-Ranking: Kinder dominiert auch zum Wochenstart

Auch zum Start in die neue Woche hat Ferrero mit Kinder wieder starke Werbe-Reichweiten eingefahren. Die 238 ausgestrahlten Spots führten zu einer Reichweite von 179,19 XRP. Mit einigem Abstand folgte Milka auf Rang zwei - und das, obwohl Mondelez sogar ein paar Spots mehr schaltete. Mit Blick auf die Ausstrahlungen war hingegen die Postcode Lotterie so etwas wie die Werbe-Königin im deutschen Fernsehen: Satte 439 Spots flimmerten am Montag über den Bildschirm, wenn auch auf vorwiegend kleineren Sendern. Dennoch kam eine ordentliche Reichweite von 91,65 XRP zusammen, was die Lotterie auf den dritten Platz im Werbe-Ranking beförderte.

