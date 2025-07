am 14.07.2025 - 14:03 Uhr

Das EM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland läuft im ZDF. Das geht aus den Plänen von ARD und ZDF hervor, die die beiden öffentlich-rechtlichen Sender jetzt bekanntgegeben haben. Das ZDF überträgt demnach am Samstag ab 20:15 Uhr das Viertelfinale, bei dem Deutschland als Zweiter der Gruppe C auf Frankreich als Sieger der Gruppe D treffen wird.

Die K.o.-Partie wird im St. Jakob-Park in Basel ausgetragen, wo die DFB-Frauen bereits ihr zweites Gruppenspiel gegen Dänemark erfolgreich bestritten haben. Claudia Neumann kommentiert die Begegnung, deren Rahmenberichterstattung von Moderator Sven Voss und Expertin Kathrin Lehmann präsentiert wird. Darüber hinaus wird das ZDF am Mittwoch auch das erste EM-Viertelfinale zwischen Norwegen und Italien übertragen - hier kommentiert Norbert Galeske.

Die beiden weiteren Viertelfinalspiele zwischem Schweden und England sowie Spanien und der Schweiz werden derweil am Donnerstag und Freitag im Ersten zu sehen sein. Die Live-Übertragungen werden von Claus Lufen und Expertin Almuth Schult präsentiert, am Mikrofon sitzen Christina Graf beziehungsweise Bernd Schmelzer. Wie es darüber hinaus mit den Übertragungen weitergehen wird, steht noch nicht fest. Klar ist allerdings schon jetzt, dass das Finale der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag, den 27. Juli ab 18:00 Uhr im ZDF zu sehen sein wird.

Aus Quotensicht ist die Fußball-EM der Frauen für ARD und ZDF bislang ein schöner Quoten-Erfolg - allen voran die Spiele der deutschen Nationalmannschaft erwiesen sich mit teils mehr als acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als Hits.