Der Primetime-Verlauf: Austausch zwischen "DSDS" und "WWDS?"

Auch wenn hintenraus etwas weniger Menschen zuschauten: "DSDS" hat sein Publikum am Samstag recht gut gehalten, zumindest bis 22 Uhr kamen die Zuschauerinnen und Zuschauer nach jeder Werbepause zurück. Auffällig aber auch, wie sehr "Wer weiß denn sowas?" fast immer profitieren konnte, wenn sich die RTL-Castingshow in die Werbepause verabschiedete. Nach dem Ende von "Wilsberg" schalteten außerdem noch einmal viele Menschen zur Show des Ersten, die ihr Publikum ebenfalls richtig gut halten konnte.

Aber nicht nur die beiden Shows bei RTL und Das Erste hielten am Samstagabend ihr Publikum bei der Stange. Das gelang auch Vox mit einer XXL-Dokumentation über das Oktoberfest. Die war offenbar so spannend, dass die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer bis zum Ende dran blieben.

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau"-Kurve

Die Verlaufskurve des Ersten kannte am Samstagvorabend nur eine Richtung: Nach oben. Zuerst war es "Brisant", das nach und nach immer mehr Menschen einsammeln konnte, später lockte die "Sportschau" immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer an - und das auf einem extrem hohen Niveau. Die Werbepausen sorgten jeweils nur für kurze Rückgänge der Reichweite. Die "Tagesschau" sorgte dann um 20 Uhr noch einmal für einen zusätzlichen Einschaltimpuls.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking

Shop Apotheke hat seine Spitzenposition im Markenranking am Samstag verteidigt. 304 Spots reichten für eine Bruttoreichweite in Höhe von 160 XRP - Platz eins in den Markencharts. Dahinter folgten mit McDonalds und Amazon zwei weitere Werbe-Schwergewichte. Sky brachte es dank der schieren Anzahl an Schaltungen auf Platz vier, hier ist allerdings auch viel Werbung auf eigenen Sendern dabei - das sind also Spots, die kein Geld in die Kassen spülen. Krombacher profitierte am Samstag vom reichweitenstarken Sport-Umfeld: Hier reichten 91 Spots für 69 XRP.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es imer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.