Was macht man, wenn man ein Produkt oder eine Dienstleistung an den Mann oder die Frau bringen will, das aber maximal unsexy ist? Natürlich, man setzt auf prominente Markenbotschafter. So oder so ähnlich könnte man die Strategie beschreiben, mit der Shop-Apotheke nun schon seit einiger Zeit in den Werbeblöcken der TV-Sender trommelt, um dabei die Vorzüge des E-Rezepts (und dementsprechend auch des eigenen Angebots) anzupreisen.

Das Unternehmen hat Günther Jauch, Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes engagiert, die in verschiedenen Spots Werbung machen. In einem besonders skurrilen liegt das Ehepaar Ulmen(-Fernandes) im Bett und unterhält sich über Durchfall ("Warst du in der Apotheke? Mit deinem Durchfall? Vor allen Leuten?"). Insgesamt schaltete man in den vergangenen sieben Tagen 1.826 Spots, das entsprach einer Bruttoreichweite in Höhe von 975 XRP.

Damit lag Shop-Apotheke auf Platz eins der reichweitenstärksten Marken der vergangenen Woche. Und mehr noch: Das Unternehmen hatte schon in den Wochen davor den Werbedruck hochgefahren, ist mit der aktuellen Kampagne aber erst jetzt am vorläufigen Höhepunkt angekommen. Bei der Belegung setzte Shop-Apotheke in der Quantität eher auf kleinere Sender, so waren die meisten Spots bei ntv, TLC, DMAX und Sat.1 Gold zu sehen. Auf RTL und Sat.1 entfielen ebenfalls kleinere Pakete, ProSieben wurde dagegen außen vor gelassen.

Anders jedoch das Verhältnis, wenn man die gebuchten Spots nach Werbebudget sortiert. Hier zeigt sich, dass Shop-Apotheke fast ein Viertel des gesamten Kampagnenbudgets der vergangenen Woche bei RTL investierte, bei Vox waren es noch einmal mehr als 14 Prozent. Die höchsten Reichweiten erzielte man dann auch bei RTL und Sat.1, obwohl die Anzahl der Schaltungen hier vergleichsweise überschaubar war.

Mit Ratiopharm schaffte darüber hinaus ein Unternehmen den Sprung in die Top 25 der Markencharts, das in einem ähnlichen Umfeld agiert wie Shop-Apotheke. 831 Spots führten hier zu einer Bruttoreichweite in Höhe von 431 XRP - Platz zwölf im Ranking. Dabei setzte Ratiopharm im aktuellen Werbeflight auf die Erkältungswelle bzw. Mittel dagegen, aber auch auf Medizin gegen Schmerzen.

Mit Amazon und McDonalds haben es zwei große US-Konzerne neben Shop-Apotheke aufs Treppchen geschafft - und das mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Amazon schaltete nur etwas mehr als 1.100 Spots, während die Fast-Food-Kette mehr als doppelt so oft warb. Das Ergebnis war letztlich recht ähnlich: Beide Marken kamen auf einen XRP-Wert um die 850. Daraus lässt sich schließen, dass Amazon eher in reichweitenstarken Umfeldern präsent war, McDonalds auch verstärkt in der Sparte und/oder zu Randzeiten.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.