am 31.10.2024 - 11:54 Uhr

© WDR

© WDR

© Antenne Bayern / Marcus Höhn

© Radio Paloma

© Deutschlandfunk Nova

hypothetische oder tatsächliche Abwanderungsgedanken, wie eien Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung ergeben hat. Im fünfteiligen Podcast "German Dreams" von Deutschlandfunk Nova sprechen vier Menschen mit Migrationsgeschichte darüber, warum sie ihre Zukunft, allen Entwicklungen zum Trotz, in Deutschland sehen. Sie erzählen, was sie gelegentlich mit Deutschland hadern lässt – und warum sie sich doch immer wieder für ein Leben hier entscheiden. Präsentiert werden ihre Geschichten von den Hosts Minh Thu Tran und Yousuf Mirzad. Die ersten beiden Folgen erscheinen am 4. November, dann geht's im wöchentlichen Turnus weiter.