© ARD/WDR/Nils Reuter

Auf TikTok und Instagram erzielen Levi Penell und Fabi Rashagi bereits hohe Reichweiten, nun machen sie einen neuen Podcast, für den sich alle jungen ARD-Sender zusammentun. Außerdem: Der Radiopreis nominiert diesmal gleich 15 Nachwuchs-Talente.