Zudem baut Spotify seine Werbe-Tools aus. Die im April 2025 eingeführte Spotify Ad Exchange wird im kommenden Jahr für Publisher geöffnet, die ihre Podcasts über Megaphone, die von Spotify übernommene Plattform für Podcast-Hosting und -Monetarisierung, hosten. Damit sollen sie ihre Werbeeinnahmen steigern können. Auf der anderen Seite will Spotify es auch Werbekunden einfacher machen, indem man Buchungen direkt über die Amazon DSP ermöglicht und Spotify Ad Exchange auch in die Yahoo DSP integriert. Unterdessen hat Spotify auch einen Führungswechsel angekündigt, der praktisch allerdings wohl keine allzu großen Änderungen mit sich bringt. Daniel Ek, der den Streamingdienst 2006 gegründet und seither geleitet hat, gibt den Posten als CEO Anfang 2026 ab, bleibt als Vorstandsvorsitzender aber trotzdem in verantwortlicher Position. Als neue Co-CEOs fungieren dann Alex Norström und Gustav Söderström, die aber auch schon seit 2023 in verantwortlicher Position sind.

