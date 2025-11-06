© WDR/Annika Graeff

1Live führt bei seiner diesjährigen "Krone"-Verleihung zwei neue Kategorien ein und setzt auf Aminata Belli als Moderatorin. Außerdem: Die ARD bündelt ihre Hörspiele in neuen Channels und die "Altpapier"-Kolumne bekommt einen Podcast-Ableger.