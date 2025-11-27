© hr/Steffen Wagener

In einem Hörspiel in Adventskalender-Form sind u.a. Annette Frier, Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka zu hören. Außerdem: Stichler moderiert den Klassiker "Gruß an Bord", der HR setzt das "Ausgehspiel" fort und JazzRadio Berlin muss UKW-Frequenz räumen