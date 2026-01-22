© RTLDer Nachrichtensender ntv startet mit "ntv Wirtschaft" einen neuen Podcast, der ab dem 26. Januar montags bis freitags in zehn Minuten einen kompakten Überblick über Wirtschafts-News des Tages liefern soll. Die Besonderheit liegt darin, dass ntv bei der Umsetzung sehr stark auf KI setzt: Themenauswahl und redaktionelle Verantwortung liegen zwar bei den Journalisten des Senders, die KI übernimmt jedoch die Produktion und soll dafür sorgen, "dass die Inhalte effizient, verständlich und modern aufbereitet und gesprochen werden", wie es heißt. Jede Folge werde dabei "klar als KI-generiert gekennzeichnet, sowohl auf der Tonspur als auch im Text, um Transparenz zu gewährleisten". Susanne Althoff, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Bereichs Wirtschaft bei ntv: "Mit unserem neuen Wirtschaftspodcast zeigen wir, dass Innovation und journalistische Integrität kein Widerspruch sind – im Gegenteil. 'ntv Wirtschaft' bringt beides zusammen und eröffnet neue Wege unsere Nachrichten schnell für alle Plattformen verfügbar zu machen."
© PodimoOliver Pocher hat einen neuen Podcast-Partner. Schon seit der vergangenen Woche ist plötzlich sein Kumpel Pietro Lombardi an die Stelle von Pochers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden gerückt. "Sie hat zwischen Nepal und Bhutan irgendwie für sich festgestellt, dass sie diesen Podcast so nicht mehr fühlt", erklärte Pocher in der jüngsten Ausgabe von "Die Pochers!". "Ich musste reagieren. Schnell. Ich mache seit sieben Jahren jede Woche freitags einen Podcast. Aufhören ist keine Option." Nach Pochers Angaben sei der bisherige Vertrag mit Podimo ausgelaufen - und ohnehin wird der Podcast-Anbieter nicht mehr lange Pochers Podcast-Heimat sein. Geplant ist, dass er danach exklusiv auf seiner eigenen Plattform, dem "Pocher Club", zu hören sein wird, wie "Bild" beirchtet. Meyer-Wölden war in Ende 2023 in "Die Pochers!" an den Start gegangen, nachdem sich Oliver Pocher und seine damalige Ehefrau Amira getrennt hatten.
© SWRDer neue SWR-Podcast "Streifenfragen - Was Polizisten sonst nicht erzählen" soll ab sofort Einblicke in die Arbeit der Polizei liefern. Gemeinsam mit Polizistinnen und Polizisten erzählt SWR3-Redakteur Joost Schmidt "bewegende Geschichten, die weit über den Dienstalltag hinausgehen und die die Beamten nachhaltig geprägt haben", wie der Sender mitteilte. So begleitet der Podcast unter anderem einen Diensthundeführer, eine frisch ausgebildete Polizeikommissarin und einen Phantombildzeichner. Die erste Folge ist am 19. Januar erschienen, neue Folgen gibt's jeweils montags.
© AcastNina Wüst ist neue Country Managerin für die DACH-Region beim Podcast-Unternehmen Acast. In dieser Funktion soll sie den strategischen Ausbau der Markenpräsenz in Deutschland leiten. Nach Stationen bei Julep kam Wüst 2023 zu Acast und war zuletzt Director Sales DACH - diese Position übernimmt fortan Maik Lenze. "Vor dem Hintergrund unserer jüngsten Akquisitionen sowie der Weiterentwicklung unseres Angebots bauen wir unsere Marktpräsenz konsequent aus und treiben unsere Omnichannel-Strategie gezielt voran", so Nina Wüst auch mit Blick auf die im Dezember bekannt gewordene Übernahme von Wake Word Studios. "Dabei denken wir langfristig: Auch 2026 investieren wir gezielt und setzen unseren Wachstumskurs fort."
© NDR/Andrea SeifertNDR1 Niedersachsen setzt seit dieser Woche auf ein neues Moderatorenteam am Morgen: Neuerdings sind Isabel Eulenstein und Keno Bergholz zwischen 5 und 10 Uhr in der Sendung "Hellwach" zu hören. Sie wechseln sich mit Susanne Neuß und Andreas Kuhlage ab. Eulenstein moderierte in der Vergangenheit bereits die Morgensendung bei NDR 1 Radio MV und ist seit 2020 in bei NDR 1 Niedersachsen im Einsatz, Bergholz hat ebenfalls Frühaufsteher-Erfahrung bei Bremen Vier und Bremen Zwei sammeln können und ist darüber hinaus seit 2024 auch Moderator bei NDR Kultur. Veränderungen am Morgen gibt es derweil auch bei SWR 1 Rheinland-Pfalz, wo die Morgensendung seit Dienstag um eine Stunde bis 10 Uhr verlängert wurde. Im Zuge dessen hat der Sender auch weitere Anpassungen im Programmschema vorgenommen und nennt seine Sendungen zwischen 10 und 20 Uhr neuerdings so wie auch das Programm heißt: SWR 1 Rheinland-Pfalz.