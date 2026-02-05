© detektor.fmMit "Mama.konkret!" bringt detektor.fm seinen ersten Video-Podcast an den Start. In dem neuen Format, dessen erste Folge am Freitag erscheint, beschäftigt sich die Zweifach-Mama und Content-Creatorin Julie Tan alias "Cocolie.Brokkoli" mit persönlichen und gesellschaftlichen Fragen von Mutterschaft. Tan spricht darin mit verschiedenen Expertinnen über die Mutterrolle und Identitätsbrüche. "Als Podcast-Pioniere mit mehr als 16 Jahren Markterfahrung schauen wir schon länger auf das von Spotify und YouTube getriebene Thema Videopodcast", so Christian Bollert, Mitgründer und Geschäftsführer von detektor.fm. "Mit Julie Tan und ihrer Community haben wir nun die perfekte Creatorin und Partnerin für diesen Schritt gefunden. Ich freue mich über diese Verbindung von journalistischem Anspruch und einer der stärksten deutschsprachigen Mama-Communities für diesen vielversprechenden Videopodcast." Künftig soll alle zwei Wochen freitags eine neue Folge erscheinen.
© Flow Media CompanyCathy Hummels hat einen eigenen Podcast gestartet. Mit "Cathys Stammtisch" soll die Moderatorin und Unternehmerin "eine Plattform für authentische Gespräche mit inspirierenden Menschen aus Kultur, Wirtschaft oder Politik" schaffen. Die ersten vier Folgen handeln von Menschen aus Bayern, darunter die BR-Moderatorin Catz Matzko. Das ist kein Zufall, denn das Energieunternehmen Bayernwerk begleitet die erste Staffel. Perspektivisch soll es in "Cathys Stammtisch" aber auch um andere Regionen Deutschlands gehen, teilte die Produktionsfirma Flow Media Company mit, die hinter dem Podcast steht. "Mit 'Cathys Stammtisch' wollen wir, gemeinsam mit Cathy Hummels als Host, die Vielfalt und das unternehmerische Herzblut verschiedener Menschen zeigen", so Sabrina Andorfer, Head of Flow Media Company. "Wir starten in Bayern und werden perspektivisch den Blick auf ganz Deutschland erweitern. Ob Kunst, Kultur oder Wirtschaft, hier kommen Menschen zu Wort, die ihre Region mit Leidenschaft und Authentizität voranbringen."
© DomradioDas Kölner Domradio hat sein Programm überarbeitet. Kern der Reform ist ein erweitertes Live-Angebot. Während bislang ab 14 Uhr vorwiegend Wiederholungen zu hören waren, sendet das Domradio neuerdings werktags zwischen 6 und 19 Uhr live. "Gerade in Zeiten von Krisen und Polarisierung wollen wir ein Gegenpol zur angespannten Weltlage sein und verschreiben uns einem klaren Motto: Domradio macht glücklich", so Chefredakteur Renardo Schlegelmilch. "In Zukunft sind wir ein Radioprogramm, das sich nicht mehr nur als Mitgliedermagazin der katholischen Kirche versteht, sondern alle Menschen anspricht, die offen sind für unsere Werte von Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir wollen begeistern." Im Zuge der Reform wurde unter anderem das Musikprofil erweitert - "aktueller, moderner und dynamischer" sei der Sound geworden. Inhaltlich gibt es jeweils zur halben Stunde die "Inspiration" zu hören, "kurze mutmachende Impulse, Gedanken zur frohen Botschaft und Worte, die stärken sollen", wie es heißt. Ebenfalls neu: Täglich zwischen 19 und 21 Uhr laufen künftig ausgewählte Podcasts aus Deutschland, darunter "Frengels und Chef", "Isses Sünde" oder "Schließlers Woche".
© iq digitaliq digital übernimmt neuerdings die Vermarktung der Podcasts von heise medien. Der Detail umfasst darüber hinaus auch die Newsletter-Vermarktung. "Podcasts und Newsletter sind für uns zentrale Zukunftsformate", sagte Bastian Laudien, Sales Director bei heise medien. "Gemeinsam mit iq digital ermöglichen wir Marken den Zugang zu einer hochinformierten, technikaffinen Zielgruppe in einem redaktionell starken Umfeld. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um unser Portfolio im Audio- und Newsletter-Bereich nachhaltig auszubauen. Gemeinsam schaffen wir transparente, hochwertige und glaubwürdige Werbeumfelder, die zu unseren journalistischen Ansprüchen passen und langfristig Mehrwert für den Markt bieten." Konkret wird iq digital Zweitvermarkter für das Inventar von insgesamt 18 Podcasts, darunter Formate wie "Kurz informiert", "KI-Update" oder "t3n Daily". Eigenen Angaben zufolge erzielen die Formate pro Monat mehr als 2,5 Millionen Abrufe.