© RTL © RTL Micky Beisenherz und Oliver Polak haben eine Folge ihres Podcasts "Beisenherz und Polak – Friendly Fire" gelöscht, Hintergrund sind Aussagen über Dschungelcamper Gil Ofarim und den von ihm erfundenen antisemitischen Vorfall vor einigen Jahren, für den der Sänger seither in der Kritik steht. Wie der "Spiegel" berichtet, spekulierte Beisenherz, seit Jahren ein Autor von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", darüber, dass im Leipziger Hotel wohl doch eine antisemitische Beleidigung gegen Ofarim gefallen sein müsse. "Irgendetwas stimmt da nicht", erklärten die beiden Entertainer. Belege liefern Beisenherz und Polak nicht - und das ist möglicherweise auch der Grund für die Löschung der Folge vom vergangenen Samstag. Beisenherz erklärt die Löschung gegenüber dem Nachrichtenmanagzin so: "Bei einem Podcast, der nur einmal die Woche erscheint, ist mir das offen gestanden ein bisschen zu viel Geraune gewesen." Eine Intervention von RTL habe es nicht gegeben. "Die Intervention kam ausschließlich von mir selbst", so der Autor.