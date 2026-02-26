© ARDDie ARD-Popwellen führen ab kommendem Dienstag in ihren gemeinsamen Abend- und Nachtsendungen einen regionalisierten Wetter- und Verkehrsservice ein, der auf einem KI-gestützten Datenverarbeitungs- und Sprachausgabesystem basiert. Auf diese Weise soll es fortan für jedes beteiligte Sendegebiet individuelle Verkehrsmeldungen zur vollen Stunde sowie Wetter- und Verkehrsmeldungen zur halben Stunde geben. Bislang konnten diese Informationen nur einheitlich auf bundesweiter Ebene ausgespielt werden, weil in den Abend- und Nachtstrecken von SWR3, WDR 2 & Co. in der Regel nur eine Person live für alle beteiligten Programme moderiert. Die ARD betont zugleich, dass die redaktionelle Verantwortung sowie die Kontrolle über alle Inhalte auch künftig beim Menschen bleiben. Demnach schreiben und prüfen die Redakteurinnen und Redakteure in den Wetter- und Verkehrsredaktionen alle Meldungstexte und ordnen sie den Sendegebieten zu. Ein speziell trainiertes Sprachsystem vertont die Meldungen schließlich. Dabei kommen Stimmen zum Einsatz, die auf den Originalen von Moderatoren beruhen, wie es heißt. Nach Angaben der ARD wurden Stimmen "ausschließlich für diesen Zweck entwickelt und unterliegen strengen Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben". Zugleich erfolge jede Ausspielung mit einem "klaren Transparenzhinweis". Zugleich dürfe die KI "weder selbstständig formulieren noch selbst Inhalte verändern". Und in akuten Gefahrensituationen, etwa bei Falschfahrern, übernimmt - wie bisher - die Live-Moderation im Programm.
© PodimoGiovanni Zarrella und sein Bruder Stefano starten einen gemeinsamen Video-Podcast, der exklusiv bei Podimo erscheint. Der Titel "Tutto bene?". In den wöchentlichen Folgen, die von diesem Donnerstag an erscheinen, sprechen sie über das, was in ihrem Alltag passiert. Die titelgebende Frage ist dabei in der Familie Zarrella ein täglicher Begleiter - und bedeutet, so beschreibt es Podimo, mehr als nur "alles gut". "Es ist ein Ritual aus dem Familienalltag, eine Art Check-in, wie ein kleiner Startknopf für den Tag", sagt Giovanni Zarrella. Und Stefano ergänzt: "Der Titel ist für uns ein Wegbegleiter. Auch wenn nicht immer alles gut ist, am Ende versuchen wir, dass es gut wird. Unser Glas ist immer halb voll." Neben den wöchentlichen Folgen gibt es - wie oft bei Podimo üblich - wöchentlich noch eine exklusive Ausgabe, die jedoch ausschließlich im kostenpflichtigen Premiumbereich abrufbar ist. Darin gehen die beiden auf Fragen aus der Community ein.
© MDRDer MDR bringt unter dem Titel "Ab in den Urlaub - Der Crash des Internet-Imperiums Unister" einen neuen Podcast heraus. Alle drei Folgen stehen ab dem 6. März zum Abruf bereit. Zehn Jahre, nachdem die Gründer von Unister, das einst mit Portalen wie "ab-in-den-urlaub.de" den Reisemarkt im Internet aufmischte, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen, zeichnet der MDR-Podcast den rasanten Aufstieg und das spektakuläre Scheitern des Leipziger Unternehmen im Gespräch mit ehemaligen Unister-Mitarbeitenden und Zeitzeugen nach. Als Host fungiert Sophia Wetzke, die für den Podcast auch zentrale Schauplätze besuchte. "Mit diesem Podcast zur jüngeren deutschen Geschichte schließen wir nahtlos an den erfolgreichen True Crime-Podcast 'kino.to' an und blicken erneut auf ein Stück spannende Zeitgeschichte im Osten, welches die Lebenskultur in ganz Deutschland nachhaltig veränderte", sagte Jana Cebulla, Hauptredaktionsleiterin Kultur und Jugend beim MDR. Produziert wurde der Podcast in Zusammenarbeit mit Studio Soma und Zimmer & Zirk.
© 2know/Finn Bethke"Alles was zählt"-Schauspielerin Ania Niedieck und RTL-Internetexperte Phil Pauls haben mit "Blondie Spritz" einen neuen Video-Podcast gestartet. Dieser versteht sich als "wöchentlicher Feierabend-Podcast mit Haltung", wie es heißt. Inhaltlich soll es ab sofort jeden Donnerstag um "persönliche Anekdoten, pointierte Beobachtungen und eine gute Portion Gossip" gehen. Als Premieren-Gast der ersten Folge ist ESC-Kommentator Thorsten Schorn mit dabei, der über deutsche Siegchancen spricht. Produziert wird der Podcast von der 2know.agency, Produzent ist Michael Zschiesche.