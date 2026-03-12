© PodimoBenedikt Treuer wird neuer Head of Content Germany bei der Podcast-Plattform Podimo. Er kommt von Amazon Music wo er zuletzt als Head of Podcasts Germany fungierte, und soll fortan die Content-Strategie sowie das Commissioning-Portfolio von Podimo im deutschen Markt verantworten. Daneben hat Podimo eine Partnerschaft mit dem Podcast-Label arc.studio bekanntgegeben. Im Rahmen der Vereinbarung wird arc.studio Teil von Podimo Studios, dem internationalen Produktionsbereich des Unternehmens. arc.studio wurde erst 2024 gegründet und ist ein unabhängiges Podcast-Label mit Sitz in Hamburg, das sich auf den Aufbau und die Weiterentwicklung von Creator-geführten, plattformübergreifenden Video-First-Formaten spezialisiert hat. Zum Portfolio gehören unter anderem "Girls Girls" mit Nessi on Tour und "Des isses!" mit Max Schradin. Die Mitgründer und Geschäftsführer Lara Johnen und Hendrik Nagel berichten an Georgia Brown, Chief Content Officer bei Podimo, und sollen arc.studio auch weiterhin eigenständig führen. "Der Ausbau unseres Studios-Netzwerks sowie die Verpflichtung einer erfahrenen Führungspersönlichkeit wie Benedikt für unser Content-Geschäft unterstreichen unser klares Bekenntnis zum deutschen Markt – einem der herausragendsten Märkte innerhalb der europäischen Content- und Creator-Branche", so Brown.
© ARDDie ARD-Audiothek ist seit dieser Woche Geschichte. Ersetzt wurde sie wie geplant durch das neue Angebot ARD Sounds, das die Vielfalt der öffentlich-rechtlichen Audioangebote an einem Ort bündeln soll. Vorhandene Ressourcen würden dadurch effizient genutzt, die Auffindbarkeit aller Inhalte verbessert und die Reichweite digitaler Angebote erhöht, hieß es schon vor einigen Monaten. Ein zentrales Element von ARD Sounds ist die Integration der bislang eigenständigen Apps von mehr als vierzig Radiosendern. Die Umstiege der Radio-Apps soll dabei schrittweise erfolgen, kündigte die ARD an.
© HandelsblattDas "Handelsblatt" hat mit dem "Morning Briefing Insight" einen neuen Podcast gestartet, der sich exklusiv an Abonnentinnen und Abonnenten richtet. Jeden Samstag erscheint fortan eine neue Folge, in der Sebastian Matthes, Kirsten Ludowig, Martin Knobbe und Charlotte Morré abwechselnd zusammen mit den "Morning Briefing"‑Autorinnen und -Autoren Sven Prange oder Teresa Stiens die Entwicklungen der Woche diskutieren und Einblicke in die Debatten der größten Wirtschaftsredaktion Deutschlands geben. "Mit 'Morning Briefing Insight' möchten wir unseren Leserinnen und Lesern zeigen, wie Wirtschafts- und Politikjournalismus im 'Handelsblatt' entsteht - transparent, einordnend und nah an den Menschen, die täglich an unseren Geschichten arbeiten", so Charlotte Morré, Mitglied der "Handelsblatt"-Chefredaktion. "Das Format erlaubt uns, Entwicklungen noch stärker einzuordnen und Hintergründe zu teilen, die im schnellen Tagesgeschäft oft verborgen bleiben."
© Funke / M. BeckerMarzel Becker, der ehemalige Programmchef und Geschäftsführer von Radio Hamburg, startet einen neuen Podcast. Zusammen mit dem Institut concept m. erscheint ab dem 18 März jeweils mittwochs "Das Marktpsychogramm. Menschen. Marken. Medien.". Darin will der gelernte Verlagskaufmann seine Expertise in der Markenführung einbringen. "Ich stelle im Podcast hoffentlich die Fragen, über die die Branche spricht, und die renommierten Gesellschaftsforscher und Psychologen Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems lüften die Geheimnisse und Mythen hinter den großen Marken, die wir alle lieben", so Becker über das Konzept des Podcasts, der vom Kölner Medienbüro Maass-Genau produziert wird.