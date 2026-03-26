© detektor.fmdetektor.fm setzt künftig in Sachsen-Anhalt auf Regionaljournalismus. Unter dem Titel "Dazwischen" starten an diesem Donnerstagnachmittag ein journalistischer Newsletter und ein Podcast für das Bundesland. Ziel des Projekts sei es, "im Jahr der Landtagswahl einen interessierten, ausgewogenen und differenzierten Blick auf Sachsen-Anhalt zu liefern", teilte detektor.fm mit, das für Newsletter und Podcast mit dem Media Forward Fund kooperiert. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei BEBE Medien. Moderiert wird der Podcast von den Marie Landes und Katja Schmidt. Die beiden sind in Dessau beziehungsweise Magdeburg aufgewachsen und arbeiten heute für öffentlich-rechtliche Sender, nachdem sie in der Vergangenheit auch schon für detektor.fm tätig waren. "'Dazwischen' ist der ambitionierte Versuch, Deutschlands ersten dauerhaft erfolgreichen Regionalpodcast aufzubauen – und das in Sachsen-Anhalt, einer bisher medial unterversorgten Region", sagt detektor.fm-Mitgründer und Geschäftsführer Christian Bollert. Angelegt ist "Dazwischen" langfristig: Die Kooperation stellt sicher, dass bis Ende 2027 wöchentlich neue Newsletter-Ausgaben und Podcast-Episoden erscheinen können. Geplant sind darüber hinaus Aktivitäten in sozialen Netzwerken und Messenger-Apps sowie Live-Veranstaltungen vor Ort.
© ZDFDas ZDF hat unter dem Titel "Billion Dollar Babies - Der Aal und die Gier" einen neuen Podcast gestartet, der parallel zur Ausstrahlung des Dokumentarfilms "Milliarden Dollar Babies - Große Gewinne mit kleinen Aalen" erschienen ist. Der Film steht bei Arte und im ZDF-Streamingportal seit dieser Woche zum Abruf bereit, den Podcast gibt's überall zu hören, wo es Podcasts gibt. In dem Podcast berichten die beiden Investigativjournalisten Sebastian Weis und Marcel Ozan Riedel von ihren Recherchen zu einem der nach Angaben des Senders größten Wildtierverbrechen. Über Kontinente hinweg folgt der Podcast dem weltweiten Schmuggel mit Aalen. Eine Aaldame, gesprochen von Schauspielerin Katja Riemann, liefert kulturgeschichtliche Hintergründe. Sie spricht für ihre bedrohte Spezies, erzählt von jahrhundertealten Mythen und lenkt den Blick immer wieder auf das Überleben des Aals, das auf dem Spiel steht.
© NDR/Manu Agah/KI-generierte InhalteDer NDR hat mit "Mary Celeste - Das Geheimnis des Geisterschiffs" einen neuen Mystery-Podcast gestartet, der die Geschichte des berühmten Segelschiffs und das geheimnisvolle Verschwinden ihrer Besatzung im Jahr 1872 erzählt - "aus einer neuen Perspektive", wie es heißt. Autor Bente Faust taucht in seine Familiengeschichte ein und entdeckt, dass der Mythos um die "Mary Celeste" nicht etwa auf dem Atlantik, sondern in seiner Heimat, der Insel Föhr. Archivdokumente, Originalzitate, persönliche Gespräche mit Nachfahren der Seeleute und atmosphärische Sounddesigns entwickeln sich nach Angaben des NDR zu einer "dichten Hörserie zwischen True Crime und Familiengeschichte, ohne die nachweisbaren historische Fakten auszulassen". Die Besonderheit liegt darin, dass der Podcast - eine Produktion von NDR und Honig & Gold - nicht nur ab sofort auf Hochdeutsch erscheint, sondern am 30. April bei ARD Sounds auch auf Föhrer Friesisch zu hören ist. Nach "Von Föhr nach New York. Eine Auswanderergeschichte" ist es bereits der zweite Storytelling-Podcast, den der NDR auf Friesisch veröffentlicht.
© BR Bayerischer RundfunkNachdem die bisherige ARD-Mediathek in der neuen Plattform ARD Sounds aufgegangen ist, soll vom 7. bis 10. Mai das neue ARD Sounds Festival in Nürnberg stattfinden. Reihum wird es künftig von den Landesrundfunkanstalten der ARD veranstaltet, den Anfang macht der Bayerische Rundfunk. Wie der Sender mitteilte, soll es an gleich fünf Nürnberger Locations 26 Podcast-Shows und vier Musik-Acts zu sehen und zu hören geben. Vertreten sind etwa "Kein Mucks!" mit Bastian Pastewka, "Deutschland3000", "Freiheit Deluxe", "11KM", "Der Rest ist Geschichte" und "Hörspielklassiker für Kinder" mit Paul Maar. Die geplanten Studiokonzerte kommen wiederum von Michael Schulte, Malik Harris, LNA und Cosby - Tickets hierfür werden jedoch ausschließlich verlost. Die Konzerte können jedoch parallel im Livestream in ARD Sounds gehört werden, das Michael-Schulte-Konzert wird außerdem live auf Bayern 3 übertragen. "Mit dem ersten ARD Sounds Festival geben wir den Startschuss für eine neue Veranstaltungsreihe, die ARD Sounds auf die Bühnen bringt", sagte Thomas Hinrichs, BR-Programmdirektor Information. "Dass dieser Auftakt in Nürnberg stattfindet, ist kein Zufall: Der BR hat bei den BR Podcastfestivals in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen gesammelt, die sich nun beim ersten ARD Sounds Festival auszahlen. Hier wird erlebbar, wie vielfältig und nahbar Audio in all seinen Facetten sein kann."