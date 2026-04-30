© RBB/Hannah Lippmann/We Are EraNachdem erste Nominierungen für die Publikumsvotings bereits vor einer Woche bekanntgegeben worden sind, stehen nun auch die weiteren Nominierungen für den Deutschen Podcast Award fest. Darunter befinden sich auch viele bekannte Produktionen, etwa "Kaulitz Hills", "Apokalypse & Filterkaffee", der "Sophie Passmann Podcast", Ronzheimer" und "Baywatch Berlin". In insgesamt 24 Kategorien werden die Preise verliehen, die Premieren-Gala des neu ins Leben gerufenen Preises findet am 13. Mai im Großen Sendesaal des RBB in Berlin statt. Moderiert wird der Abend von Salwa Houmsi und Frau Gretel.
Journalistische Leistung
- Die Lieblingsschülerin
- Hateland
- Rape Tapes
Comedy / Unterhaltung
- Kaulitz Hills
- Take Me Späti
- Zum Scheitern Verurteilt
Fiktion
- Barmbek Bump – Prange vs. Rohde
- Forever Club II
- Lamyas Buch der Scharlatane
Newcomer
- Hateland: Deep State
- Musste Durch – mit Levi & Fabi
- Take Me Späti
True Crime
- Braune Kinderzimmer
- Luchterhandt
- Rape Tapes
Kids & Family
- Ab jetzt Plan B
- Kakadu – Der Kinderpodcast
- Wie tickt die Welt?
Beste Autorin/ Bester Autor
- Braune Kinderzimmer
- Der Bruch
- Plot House
Laber-Podcast Indie Edition
- Das Podcast UFO
- Doppelmaushälfte
- End Zwanni
Business
- Fast & Curious
- Finanzfluss
- Legion: House of Scam
Nachrichten & Politik
- Apokalypse & Filterkaffee
- Ronzheimer.
- Was jetzt?
Wissenschaft / Technologie / Bildung
- einbiszwei – Der Podcast über sexuelle Gewalt
- Gyncast
- Wissen mit Johnny
Video-Podcast des Jahres
- Der Sophie Passmann Podcast
- Quarks Science Cops
- Take Me Späti
Gesellschaft & (Pop)Kultur
- Hip Hop lebt
- House of Houmsi
- Leftovers
One Host Show
- Einschlafen Podcast
- House of Houmsi
- Spaßgetränk
Innovation (Format / Storytelling)
- Battle of the Nerds
- Ernstfall
- Take Me Späti
Wellbeing / Sport
- Copa TS
- Psychologie to go!
- Sportschau F – Inspirierende Frauen aus dem Sport
Sound Design / Audioproduktion
- Ab in den Urlaub
- Baywatch Berlin
- Unfassbar
Indie Podcast / DIY Podcast
- Bohniger Wachmacher
- Raucherpause
- Spürnasen – True Crime für Kids
Podcast of the Year
- Danke, gut. Der Podcast über Pop und Psyche.
- Die Peter Thiel Story
- Rape Tapes
Viral Moment des Jahres
- $HZ wir müssen reden
- Take Me Späti
- Zycho
Doku
- Die Lieblingsschülerin
- Die Peter Thiel Story
- Obsessed – Döner Papers
Host(s) des Jahres (Publikumskategorie)
- Bill und Tom Kaulitz – „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood"
- Lottie fka Visa Vie – „Plot House“
- Paul Ronzheimer – „Ronzheimer."
- Reece – „Deutschrap rasiert“
- Sara Arslan – „Take Me Späti“
Live-Podcast (Publikumskategorie)
- „dudes.“ mit Niklas van Lipzig und David Martin
- „Mord auf Ex“ mit Leonie Bartsch und Linn Schütze
- „Plot House“ mit Lottie fka Visa Vie
- „Schreiben & Schreddern“ mit Marc-Uwe Kling
- „Verprügelt mit Drachen“ mit Ivan Thieme, Falk Pyrczek & Jonas Imam
Brand & Branded (Publikumskategorie)
- „Alles top. Gerne wieder! - Der eBay-Podcast rund um Handel & E-Commerce“ von eBay
- „Basis 108. Der IT-Zukunftspodcast“ von der Bechtle AG
- „Da sind wir dran, oder?“ von der TUI Group
- „Healthwise“ von Sunday Natural
- „Mission Energiewende - Der Klima-Podcast“ von detektor fm
© RTLDer TV-Spartensender Nitro bekommt einen Radio-Ableger: Anfang Mai soll das Online-Audioangebot mit dem Namen Nitro.Laut an den Start gehen, das "sorgfältig kuratierte Musik" aus den 80er und 90er Jahren bieten soll. Angesprochen werden sollen mit dem Programm vor allem Männer zwischen 30 und 59 Jahren, also der Kernzielgruppe von Nitro. Die will man mit Rock, Pop, Elektro und Hip-Hop erreichen - "aber neu gedacht und bewusst anders zusammengestellt", heißt es. Neben den Sendestrecken greifen Rubriken wie "Zeitreise" und "Memories" als kurze, pointierte Einspieler gesellschaftliche und popkulturelle Ereignisse der 80er- und 90er-Jahre sowie Rückblicke und Anekdoten auf. Ab Juni folgt am Wochenende das Themenspecial "Nitro.Laut Spezial" als moderiertes, podcastiges Format. Hier sollen Bands, Schauspielerinnen und Schauspieler oder andere Künstler über die beiden Dekaden sprechen und ihre Lieblingssongs auflegen. "Gerade bei Männern zwischen 30 und 59 gehört Audio-Streaming zu den meistgenutzten Medienangeboten", sagt Oliver Schablitzki, EVP Multichannel bei RTL Deutschland. "Mit Nitro.Laut erreichen wir diese Zielgruppe treffsicher und verbinden den Wunsch nach Nostalgie und Wiedererkennung mit einem gezielt ausgewählten Programm, das den Sound dieser Jahrzehnte zu neuem Leben erweckt." Der neue Sender entsteht zusammen mit dem RTL Audio Center Berlin und soll etwa über RTL+, die Nitro-Website oder Aggregatoren wie "radio.de" verfügbar sein.
© NDR/Janis RöhligZwei Sender, eine Leitung: Zum 1. August übernimmt Melanie Lidsba beim NDR die Leitung des zukünftig gemeinsamen Programmbereichs NDR 2 und N-Joyn. Lidsba ist seit 2020 Programmchefin von N-Joyn und folgt bei NDR 2 auf Programmchef Torsten Engel, der in den Ruhestand geht. Der NDR-Verwaltungsrat hat der Personalie bereits zugestimmt. Die Entscheidung bedeute "einen weiteren Schritt hin zu einer flexiblen Gesamtstruktur im Norddeutschen Rundfunk, um jetzt und in Zukunft dynamischer auf Veränderungen in der Medienwelt reagieren zu können", teilte der Sender mit. NDR-Programmdirektorin Ilka Steinhausen sagte: "Melanie Lidsba ist eine versierte und leidenschaftliche Radiomacherin . und gleichzeitig eine erfahrene Medienmanagerin, die aus N-Joy eine starke crossmediale Marke gemacht hat. Sie ist fest im Norden verankert und weiß, was die Menschen vom NDR erwarten. All das macht sie zur idealen Nachfolgerin von Torsten Engel, einem der wohl versiertesten und erfolgreichsten Popradio-Vordenker Deutschlands. Ihm danke ich im Namen des ganzen NDR dafür, dass er NDR 2 jahrzehntelang so souverän und hörernah geleitet hat, dass der Sender heute eine Spitzenposition einnimmt."
© Tagesspiegel / Manuel KostrzynskiDer "Tagesspiegel" arbeitet den tagelangen Stromausfall, der sich Anfang Januar in Berlin ereignete, in einem Podcast auf. "104h Blackout" nennt sich das Projekt, das nun gestartet ist. Reporter Julius Geiler und Sonja Gillert, Co-Leiterin des Ressorts Voice & Vision, rekonstruieren in sechs Folgen, was passiert ist, wer betroffen war, warum der Angriff möglich war und welche Lehren Deutschland daraus ziehen muss. "Mit dem neuen Podcast '104h Blackout' möchten wir ein Zeichen für aufwendig recherchierten Qualitätsjournalismus setzen, der komplexe gesellschaftliche Entwicklungen in ein modernes, zugängliches Format übersetzt", so "Tagesspiegel"-Chefredakteur Christian Tretbar. "Ziel soll sein, den 'Tagesspiegel' für neue Zielgruppen zu öffnen, die Marke plattformübergreifend zu schärfen und relevante Recherchen stärker als bisher erlebbar zu machen."