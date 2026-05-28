© SWR/Patricia NeliganZum 1. Juni bündeln SWR, HR und SR ihre Kräfte bekanntlich mit dem gemeinsamen Jugendradio DasDing. Nun steht fest: Als Programmleiter verantwortet Max Lotter künftig die inhaltliche, strategische und markenprägende Ausrichtung des neuen Gemeinschaftsprogramms, das in Hessen an die Stelle von YouFM rückt und im Saarland UnserDing ersetzen wird. Lotter arbeitet bereits seit mehreren Jahren für DasDing und war zuletzt kommissarischer Programmchef. Während der SWR die Federführung übernimmt, verantworten Monika Martino (HR) und Zlatin Nikov (SR) als Standortleitungen gemeinsam mit dem SWR die operative Umsetzung und personelle Führung an ihren jeweiligen Standorten. "Max Lotter bringt genau diese Kombination mit: Er ist ein erfahrener Programmmacher, kennt die Herausforderungen dieser Kooperation und verbindet klare inhaltliche Vorstellungen mit einem modernen, verbindlichen Führungsstil", so Mira Seidel, Leiterin der SWR3-Pop-Unit. Lotter selbst sagt: "Gemeinsam mit Teams aus Baden-Baden, Frankfurt und Saarbrücken haben wir in den vergangenen Monaten ein neues DasDing aufgebaut – mit vielen Ideen, Diskussionen und dem gemeinsamen Anspruch, etwas zu schaffen, das junge Menschen wirklich erreicht. Nicht glatt, nicht beliebig, sondern mit Haltung, starken Inhalten und einem eigenen Ton. Und so relevant, dass junge Menschen dort etwas entdecken, das sie überrascht, begleitet oder das sie woanders vermissen würden. Wenn uns das gelingt, haben wir viel richtig gemacht."
© Raab EntertainmentHella von Sinnen startet zusammen mit Re*Play, dem Podcast-Studio von Raab Entertainment, einen neuen Video-Podcast. Dieser hört auf den Namen "Gestatten, von Sinnen!" und geht erstmals am 5. Juni ab 15:00 Uhr auf Sendung. Inhaltlich soll der Podcast dort weitermachen, "wo herkömmliche Interviews meistens aufhören", teilte Raab Entertainment mit. Hella von Sinnen spreche darin "ungeschönt, ungebremst und absolut unverwechselbar". Von Sinnen selbst sagt über ihr neues Projekt: "Ich habe mein eigenes Wohnzimmerstudio mit zwei Mikrofonen und lade mir illustre Gäste ein. Ob aus Showgeschäft, Politik oder Sport - entweder lerne ich neue Leute kennen oder treffe langjährige Kolleg:innen. Und dann sprechen wir über Gott und die Welt. Das kann manchmal ernst und manchmal lustig sein aber eins ist es nie: langweilig!" Zugesagt haben für die ersten Folgen unter anderem Mike Krüger, Claudia Roth, Guido Cantz, Evelyn Burdecki und Ingo Appelt.
© T-Online / Watson / IMAGO / Nico Herbetz / pephotoIm Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft machen "T-Online" und "Watson" gemeinsame Sache bei einem Podcast über Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Nagelsmann - The Youngest One. Die Geschichte einer außergewöhnlichen Karriere", so der Titel, soll in sechs Folgen den Aufstieg des jüngsten Bundestrainers aller Zeiten beleuchten. Durch den Podcast führen die "T-Online"-Sportredakteure Lukas Grybowski und Nikolai Stübner. Sie sprechen unter anderem Stefan Effenberg, Nils Petersen und Michael Reschke. "Nach dem erfolgreichen Podcast über Toni Kroos vor zwei Jahren, haben Lukas und Nikolai mit 'Nagelsmann - The Youngest One' fantastisch nachgelegt", so "T-Online"-Sportchef Andreas Becker. "Wer schon immer mal alles über unseren Bundestrainer wissen wollte - in dem Podcast erfährt er es."
© Antenne BayernBereits seit mehreren Jahren sorgt Antenne Bayern gemeinsam mit dem italienischen Partnersender Radio Studio Più dafür, dass der Sender am Gardasee über UKW empfangbar ist. Dieses Angebot wird auch 2026 fortgeführt. Diesmal wird es aber sogar noch erweitert: Antenne Bayern sendet nämlich erstmals auch über DAB+ in weiten Teilen Norditaliens. Verfügbar ist der Sender unter anderem auf der Brennerautobahn A22 von Bozen über Trient, Rovereto und Verona bis Richtung Gardasee sowie weiter über die A4 und A13 in Richtung Venedig und Adriaküste. "Für viele Menschen aus Bayern gehört der Gardasee oder die Adriaküste einfach zum Sommer dazu - genauso wie das vertraute Gefühl von Zuhause", so Morgenmoderator Wolfgang Leikermoser. "Wenn wir mit unserem Programm genau dort begleiten können, wo Menschen Urlaub machen, dann ist das etwas ganz Besonderes."
© NDRDer NDR schickt einige seiner Podcasts auf Tour in Mecklenburg-Vorpommern. Von Ende Mai bis Mitte Juli machen die Podcasts "eat.READ.sleep.", "Die Ernährungs-Docs", "too many tabs", "Kunstverbrechen" und "Streitkräfte und Strategien" in Rostock, Schwerin, Ribnitz-Damgarten, Putbus, Wismar, Parchim, Güstrow und Boltenhagen Station. Los geht es an diesem Freitag mit dem N-Joy Podcast "too many tabs" in der Volkshochschule in Schwerin, wo Moderationsduo Caro Worbs und Miguel Robitzky - auch Teil des Autorenteams des "ZDF Magazin Royale" - ausgiebig die aktuellen Social-Media-Storys und Online-Gerüchte bespricht.