© Antenne Bayern © Antenne Bayern Hamburg Zwei steht vor massiven Veränderungen. Wie jetzt bekannt wurde, wird sich der Programmname "spätestens Ende August" in 80er 90er Oldie Antenne Hamburg ändern. Hintergrund ist, dass der Sender künftig eigenständiger, regionaler Programmpartner des Audio-Netzwerks 80er 90er Oldie Antenne wird. "Die Zukunft gehört überregionalen Radio-Netzwerken", zeigte sich Andreas Rohde, Geschäftsführer von Radio 95.0, der das bisherige Programm veranstaltete. "Wir haben uns daher entschlossen, mit dem höchst erfolgreichen Network-Partner der Antenne Bayern Group zu kooperieren. Auf diese Weise stellen wir uns wirtschaftlich zukunftssicher auf. Gleichzeitig kommen wir gegenüber der Lizenzgebenden Behörde unserer regionalen Programmverantwortung unverändert vollumfänglich nach." Demnach soll es auch weiterhin Hamburg-Nachrichten und regionale Wortbeiträge geben. Radio 95.0 ist eine 51-Prozent-Mehrheits-Beteiligung des Hamburger Medienunternehmers Frank Otto. Radio Hamburg, Regiocast und radio ffn halten 16,4 beziehungsweise jeweils 16,3 Prozent an der Gesellschaft. An diesen Eigentumsverhältnissen ändert sich durch die neue Kooperation nichts.

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