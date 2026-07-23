© Seven.One / ReweUngewöhnliche Marketing-Aktion: Seven.One Audio realisiert dieser Tage gemeinsam mit Rewe und der Omnicom Media-Agentur PION3ERS eine Audio-Kampagne in den Summer-Special-Folgen von "Baywatch Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf. Dabei verschmelzen Sponsoring und native Host-Read-Ads mit einer interaktiven Community-Mechanik, durch die Fans aktiv beeinflussen können, wie viele zusätzliche Minuten die nächste Podcast-Folge erhält. Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt rufen in den fünf "Summer Breeze"-Folgen dazu auf, die eigens für die Aktion gestalteten "Baywatch Berlin"-Coupons in der Rewe-App zu aktivieren und beim nächsten Einkauf einzulösen. Das Versprechen: Je mehr Hörerinnen und Hörer mitmachen, desto mehr Extra-Minuten soll die nächste Folge enthalten. "Mit dieser Kampagne machen wir aus unserem Bonusprogramm weit mehr als einen Einkaufsvorteil", so Almut Wandres, Director Customer Loyalty bei Rewe. "Unsere Rewe Bonus-Coupons werden quasi zur 'Content-Währung', mit der die Community direkten Einfluss auf ihren Lieblingspodcast nehmen kann." Man schaffe dadurch "ein Markenerlebnis, das weit über klassische Werbung hinausgeht und echten Mehrwert für Hörerinnen und Hörer bietet". Und Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio, sagte: "Diese Kampagne zeigt, was moderne Podcast-Werbung leisten kann: Sie verbindet Marke, Content und Community auf eine Weise, die unterhält und aktiviert."
© Antenne NiedersachsenBei Antenne Niedersachsen kommt es zu einer Neuordnung im Gesellschafterkreis: Die Nordwest Mediengruppe aus Oldenburg und die Brune-Rieck-Beteiligungs GmbH der Brune-Mettcker-/NOZ-Gruppe, die zusammen bislang 14 Prozent hielten, trennen sich von ihren Anteilen. Die frei werdenden Anteile übernimmt überwiegend die Studio-Gong-Gruppe, die ihren Anteil - vorbehaltlich der Freigabe durch das Bundeskartellamt - von 19 auf 32 Prozent erhöht. Ein weiteres Prozent geht an Helmut Markwart. Größter Gesellschafter bleibt jedoch RTL Radio mit 49,9 Prozent. "Wir glauben an das Medium Radio und sehen dort noch reichlich Potential. Die Studio Gong-Gruppe verfügt über viel Know-how im Radio-Bereich und ist daran interessiert ihre Position im Radio-Markt durch Zukäufe von Anteile an Sendern weiter auszubauen", sagte Studio-Gong-Geschäftsführer Andreas Lang gegenüber "new business".
© BRCaro Matzko hat zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk einen neuen Podcast gestartet. Drei Folgen von "Zitronen. Leben am Limo mit Caro Matzko" sind bereits gestartet, weitere Ausgaben erscheinen künftig immer mittwochs zuerst in ARD Sounds. In dem Podcast will Matzko ihre Hörerinnen und Hörer mit zu Menschen nehmen, deren Leben durch eine Entscheidung auf den Kopf gestellt wurde. So geht es etwa um den Pferdezahnarzt Albert, der sein scheinbar perfektes Familienleben aufgibt, weil er sich mit 40 Jahren in einen Mann verliebt, oder Agenturchef Jan, der ein idyllisches Leben führt, als sein Herz plötzlich stehen bleibt.
© WDRUnter dem Titel "Vor 33" startet am 31. Juli ein neuer Podcast mit Dinah Rothenberg und "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth. In fünf Folgen beschäftigen sich die beiden mit der Frage, was für eine Gesellschaft es zulässt, dass eine rechtsextreme Partei ein die Macht kommt. Konkret geht es um Deutschland vor der Machtübernahme der Nazis. In jeder Folge erzählen die Hosts entlang der Geschichte einer historischen Person, wie die Nazis in der Weimarer Republik an Einfluss gewannen. Auf diese Weise soll spürbar werden, "wie die Demokratie kippt - lange bevor Hitler an die Macht kommt". "Vor 33" ist eine Produktion von ACB Stories für den WDR. Zu hören ist das Projekt im vom BR kuratierten Podcast "Alles Geschichte - Der History-Podcast".
© SZ / Getty ImagesDie "Süddeutsche Zeitung" hat gemeinsam mit Auf Ex Productions einen neuen True-Crime-Podcast gestartet. Die erste von fünf Folgen von "Der Zug" ist an diesem Donnerstag erschienen, die weitere Veröffentlichung erfolgt wöchentlich. Für Abonnentinnen und Abonnenten von "SZ Plus" ist die komplette Serie bereits ab sofort in vollem Umfang verfügbar. Mit dem neuen Projekt wollen "SZ" und Auf Ex Productions an den Erfolg von "Die Jägerin" anknüpfen. Im Mittelpunkt steht diesmal der Tod von Hannes Schindler, einem 25-jährigen Fan des 1. FC Magdeburg, der im Oktober 2016 während einer Zugfahrt auf Anhänger des Erzrivalen Hallescher FC trifft. Wenig später stürzt er aus der Regionalbahn und stirbt an seinen Verletzungen. Bis heute ist unklar, was im RB16431 geschah und warum die Ermittlungen trotz zahlreicher Hinweise eingestellt wurden. Die Journalistinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze greifen den Fall nun erneut auf und berichten über "Suche nach Wahrheit und die Perspektive einer Familie, die seit Jahren um Aufklärung kämpft". "Wir erzählen hier einen Fall, von dem ich mir sicher bin, dass er unsere Hörerinnen und Hörer nicht loslassen wird", so Patrick Bauer, Ressortleiter Audio/Video bei der "SZ". "Audio als journalistisches Format und als Zugang für neue Abonnentinnen und Abonnenten hat für die 'SZ' in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und es freut mich sehr, dass wir - auch im Schulterschluss mit Auf Ex Productions - kontinuierlich neue spannende und bereichernde Themen aufgreifen und Geschichten zu Tage fördern können."