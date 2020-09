© ORF © ORF Ö3 kommt es schon sehr bald zu Veränderungen. Senderchef Georg Spatt will von einem Relaunch nichts wissen, spricht gegenüber der Nachrichtenagentur APA aber von einer "großen Weiterentwicklung". Konkret soll es am Nachmittag künftig kürzere Sendungseinheiten geben. Grund dafür ist offenbar auch das Feedback der Zuschauer, das laut Spatt den Eindruck hat, dass sich das Programm nach einigen Stunden wiederhole. Anstelle der Ö3-Musikshow (13-16 Uhr) und der Ö3 Drivetime-Show (16-19 Uhr) sendet man künftig die Formate "Die Sheyda und die Hits", "Willkommen in der Hillerei" und "24 Stunden – 24 Antworten". Am Abend will man zwischen 18 und 22 Uhr die "Ö3-Hauptabendshow" etablieren, bis Mitternacht sind dann je nach Wochentag unterschiedliche Sendungen geplant. Ab dem 16. September greift das neue Schema. Auch am Wochenende soll es neue Sendungen geben, darüber will Spatt aber noch nicht sprechen. Ein Abschied steht schon am kommenden Sonntag, dann wird nämlich Moderator Eberhard Forcher zum letzten Mal beim Sender zu hören sein, er geht in den Ruhestand. Seine Sendung "Solid Gold" übernimmt Benny Hörtnagl.

© Audio Now

© Spotify © Spotify baut sein Angebot an exklusiven Podcasts weiter aus und hat dafür nun auch Jasna Fritzi Bauer und Benjamin von Stuckrad-Barre gewonnen. In zunächst zwölf Folgen von "Ja Ja, Nee Nee" wollen sie jeweils knapp 50 Minuten lang "mit Leidenschaft und Intellekt" über Fragen des Alltags philosophieren. Dabei sei kein Tehema zu klein oder zu groß - von Liebe über Avocados bis zu Anrufen in Abwesenheit. "Gegenwärtig haben alle zu allem eine sehr stark ausgeprägte Meinung. Wir finden, dass das Leben dafür viel zu schade ist. Warum nicht mindestens zwei?", erklären die beiden. "Mit ‘Ja Ja, Nee Nee’ schafft Spotify ein Angebot für Freunde des intelligenten Dialogs, die sich die Zeit nehmen, Themen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Jasna und Benjamin sind nicht nur eine außergewöhnliche Kombination, sondern auch Querdenker ihrer Generationen", so Michael Krause, Managing Director Spotify Central Europe. Veröffentlicht werden die Folgen immer Mittwochs kurz nach Mitternacht, abrufbar sind sie sowohl bei Spotify Premium als auch im kostenfreien, werbefinanzierten Spotify-Angebot.

© Bitkom

Podcast der Woche: "Mit Verachtung"

"Mit Verachtung" - der Podcast von Casper & Drangsal, der alle zwei Wochen erscheint. Und das schon seit November nicht mehr. Bevor es zur bald einjährigen Pause kommt und sich die längst etablierte Fanbase einmal mehr darüber bewusst werden muss, wie hobbymäßig mit diesem Podcast umgegangen wird, möchte ich dem (noch) unwissenden Rest deutlich machen, welch wundervolle Produktion die beiden Künstler mit dem Musik-Magazin Diffus auf die Beine gestellt haben. Im Grunde sind Benjamin Griffey und Max Gruber, so ihre bürgerlichen Namen, die Laberpodcaster vor dem Herrn. Doch dieses "im Grunde" wird dadurch außer Gefecht gesetzt, dass sie locker als das "Fest & Flauschig" der Musikwelt bezeichnet werden können. Was Jan & Olli wöchentlich in Höchstform mit der breiten Medienbranche machen, kredenzen Griffey & Gruber in beneidenswerter Lockerheit aus ihrem stressigen Tour- und Promoleben. Ihr Musik-Output ist sicherlich Geschmackssache und gefällt nicht allen, doch beweist "Mit Verachtung", dass das absolut egal sein kann – die Männer hinter den Stimmen demonstrieren in ihrem Podcast durchweg, dass sie auch sonst Geschichtenerzähler sind, denen jedermann lauschen kann und sollte. Ob nun Anekdoten zu asozialen Saturn-Verkäufern, ein lebhaftes Gespräch mit Yung Hurn oder wilde Reisegeschichten in den Yukon Kanadas – Fanliebe ist kein Muss, um Caspers & Drangsals Worte ganz schnell in sein Herz zu schließen. Während die meisten Podcasts außerdem immer und immer mehr Episoden produzieren und die Übersicht somit ähnlich schwer zu halten bleibt, wie bei ausufernden Serien, ist es bei "Mit Verachtung" doch auch mal schön, dass alle Folgen innerhalb einer Woche gehört werden können. Umso erfreulicher wird es obendrauf sein, wenn sie sich in naher Zukunft dann doch mal wieder vor das Mikrofon bequemen, ihre Singstimmen stecken lassen und andere Klangfarben anspielen – einen schöneren Einblick in das absurd-normale Leben der Stars unserer Zeit hat es nämlich selten gegeben.

Die insgesamt 14 Episoden der ersten Staffel von "Mit Verachtung" könnt ihr euch bei Spotify, iTunes und YouTube anhören.