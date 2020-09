© Radio Bremen / Andreas Weiss Andreas Weyrauch, Programmdirektor Radio Bremen

interne Umschichtungen zustande. "In Corona-Zeiten konnten wir einige größere Produktionen, im Fernsehen und im Hörfunk, nicht wie vorgesehen realisieren. Unsere Wellen und Redaktionen, die das Projekt tragen, sind überzeugt, dass es das allemal wert ist, diese Etats jetzt für neue Ideen zu verwenden", so Weyrauch. Ziel ist es, populär zu erzählen, um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Bis Mitte Oktober haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Radio Bremen nun Zeit, ihre Ideen einer fünfköpfigen Jury des Senders vorzustellen.





© RB/Pascal Mühlhausen

© WDR / Annika Fußwinkel

Der Podcast erscheint Montag bis Freitag um 06:30 Uhr und wird in der Nacht recherchiert und produziert. Der WDR will damit die Stärken seines rund um die Uhr besetzte Newsrooms nutzen. Dort ist der Podcast in der Abteilung "Digitale Innovation" entstehen, die aus der Redaktion "reporter" besteht. Dort ist in diesem Jahr auch das "NewsLab" entstanden - ein Team, das bestehende Produkte durch datengetriebenes Arbeiten erfolgreicher machen und gezielt digitale Produkte entwickeln soll. So wie den Podcast "0630", durc den im 14-tägigen Wechsel die Hosts Lisa Bertram und Robert Meyer oder Carolin Bredendiek und Jan Koch führen werden.

© WDR/1Live © WDR/1Live 1Live Krone gehen. Die 21. Verleihung soll in diesem Jahr zwar trotz der Corona-Pandemie stattfinden, allerdings hat der Radiosender ein crossmediales und interaktives Konzept entwickelt. So wird 1Live der Krone einen ganzen Tag widmen: Produziert wird die Show am Samstag, den 21. November von 12 bis 18 Uhr in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd, wo neben den Verleihungen auch Konzerte, Talks und Comedy-Sessions stattfinden werden. Alles soll live ins Radio und in den Stream gesendet. Am Abend folgt im WDR Fernsehen eine Zusammenfassung. "Von der Corona-Krise ist die Musik-Branche ganz besonders hart betroffen. Es trifft vor allem jene, die im Hintergrund arbeiten, ohne die Künstler aber nicht ihre Musik machen könnten, ihre Tourneen, ihre Plattenaufnahmen", so 1Live-Wellenchef Jochen Rausch. "Deshalb war es für uns eine Selbstverständlichkeit, die 1Live Krone auch in diesem Katastrophenjahr stattfinden zu lassen. Wir wollen damit ein Zeichen in besonderen Zeiten setzen, ohne die Kunst und die Musik wären wir alle ein großes Stück ärmer."

© Sport1 © Sport1 Sport1 hat die Welt der Podcasts für sich entdeckt und hat nun ein weiteres Projekt gestartet. Von dieser Woche an erscheint alle zwei Wochen dienstags eine neue Ausgabe von "Spuzziness", einem Sportbusiness-Podcast mit Kim Scholze. Die Expertin für Outdoor- und Nachhaltigkeitsthemen bei der ISPO soll darin mit Entscheidern aus dem Sportbusiness-Bereich über Themen sprechen, die die Branche umtreiben. Premieren-Gast ist Christian Popien, Geschäftsführer einer Kletterhalle in Wuppertal, der unter anderem über die Entwicklung von Klettern hin zum olympischen Spitzensport spricht. "'Spuzziness' hat das Potenzial, der neue Branchentreff im Sportbusiness zu werden, so Pit Gottschalk, Chief Content Officer und Mitglied der Sport1-Geschäftsleitung. "Unsere Zuhörer können sich auf spannende Gäste und interessante Einblicke freuen. Kim Scholze ist mit ihrer langjährigen Erfahrung und guten Vernetzung die perfekte Besetzung als Gastgeberin."