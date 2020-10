© HR © HR , der junge Sender des Hessischen Rundfunks, präsentiert sich seit dieser Woche nicht nur mit einem neuen Logo und neuem Claim ("Wir feiern Euch"), sondern auch mit einer neuen Show für die Radio-Primetime am Morgen. Zwischen 5:30 und 10 Uhr moderieren Timo Killer und Benne Schröder dort nun die "You FM Good Morning Show". Beide Moderatoren kennen You FM-Hörer bereits: Timo Killer moderiert schon seit 2014 bei dem Sender, Benne Schröder kam vor drei Jahren von 1Live nach Hessen. "Diversity und Equality stehen bei den beiden Jungs hoch im Kurs, dafür treten sie offen und direkt ein", textet der Sender zum Start und weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass beide Moderatoren schwul sind. "Ich freue mich auf die 'You FM Good Morning Show' und auf ein spannendes Moderatoren-Duo, das sicher für viel Spaß sorgen wird und das für wichtige Werte steht. Gleichzeitig bin ich glücklich darüber, dass uns Susanka und Nick, die in den vergangenen Jahren mit viel Engagement und Herzblut den Morgen bei You FM moderiert und bereichert haben, in unserem Team erhalten bleiben", sagt Programmchef Jan Vorderwülbecke. Susanka etwa ist derzeit in der "Worktime" zwischen 10 und 14 Uhr zu hören.

© Radio Teddy © Radio Teddy kann in NRW zwar nicht auf terrestrischem Weg empfangen werden, das hindert den Kinder- und Familiensender aber nicht daran, nun auch das bevölkerungsreichste Bundesland gezielt in den Fokus zu nehmen. Dazu hat man nun online einen eigenen NRW-Stream gestartet, der die bereits vorhandenen acht Regio-Streams für Berlin, Bayern, Hessen, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg, die als Simulcast die FM-Programm verbreiten, ergänzt. Im NRW-Stream werden Inhalte wie Wetter, Verkehr, Nachrichten sowie Veranstaltungstipps aufs Bundesland angepasst. Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Radio Teddy wird bereits jetzt schon viel in Nordrhein-Westfalen gehört - über radioteddy.de und über die kostenlose Radio Teddy Smartphone-App. Mit der Entscheidung, einen regionalisierten ,Livestream NRW' an den Start zu bringen, entwickeln wir unser sehr erfolgreiches Format weiter. Seit über 15 Jahren haben wir ausgewiesene Kompetenzen rund um die Themen 'Kinder und Familien'."

