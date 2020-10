© Kim Frank © Kim Frank "Enthüllt" hat Audio Now einen Fiction-Podcast von Kim Frank gestartet. Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt die Serie in neun Episoden die Geschichte der Journalistin Nora Mertens, die bei einer großen Tageszeitung Machenschaften von Politik und Wirtschaft aufdeckt. Durch Ihre Recherchen schafft sie es bis vor den BGH zu ziehen um die unmenschliche Abschiebehaft für rechtswidrig zu erklären. Die Hauptrollen werden gesprochen von Pheline Roggan ("Soul Kitchen", "Jerks"), August Diehl ("23") und Axel Prahl ("Tatort"). "Im Grunde ist 'Enthüllt' ein Hörspiel, aber ich wollte es unbedingt anders machen, weil ich finde im klassischen Hörspiel spürt man oft, dass da ein Sprecher im Studio vorm Mikro sitzt", so Kim Frank. "Das fing beim Schreiben an, dann habe ich nur Filmschauspieler besetzt und auch beim Sounddesign habe ich gearbeitet, als würde ich einen Film machen."





Günter Wallraff ist neuerdings unter die Podcaster gegangen. Seit dem späten Montagabend gibt es die erste Ausgabe von "Team Wallraff - Der Podcast" zu hören - angelehnt an die Reportage-Reihe, die seit einigen Jahren im Programm von RTL zu sehen ist. In der auf fünf Folgen angelegten Podcast-Reihe spricht der Investigativjournalist über seine bekanntesten Dokumentationen der vergangenen Jahrzehnte, aber auch über die neuesten Reportagen. Gemeinsam mit seinen engsten Vertrauten, seinem "Team Wallraff", berichtet Wallraff außerdem über Hintergründe und den neusten Stand.

MDR "Kekulés Corona-Kompass" vorzeitig aus der Herbstpause zurückholen. Eine Sonderausgabe des Podcasts mit dem Hallenser Virologen Alexander Kekulé soll demnach bereits an diesem Freitag veröffentlicht werden. Geplant war der Auftakt der neuen Staffel eigentlich erst für die kommende Woche. "Danach wird es wieder drei Ausgaben pro Woche geben - dienstags und donnerstags, dazu wie gewohnt am Samstag eine Spezial-Ausgabe ausschließlich mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer", so Moderator Camillo Schumann. Seit dem Start am im März wurden in dem Podcast rund 500 Hörerfragen beantwortet und etwa 150 Studien besprochen.



Jakob und Max, den Hosts des Podcasts "Beste Freundinnen" hat 1Live ein neues YouTube-Format gestartet. In einer auf 15 Folgen angelegten ersten Staffel erscheint immer montags ein neues Video der Reihe "1Live beste Freundinnen Zuhause". Damit will der Radiosender das Potential testen, erfolgreiche Audio-Formate im Bild zu adaptieren. Bereits seit fünf Jahren sprechen Max und Jakob in ihrem Podcast offen über ihre Liebesgeschichten, ihre Beziehungsprobleme und die großen Gefühle des Lebens. Die gelben Minecraft-Masken sind ihr Erkennungszeichen. In der 1Live-Reihe wollen sie nun wöchentlich über ein Problem oder spezielles Thema reden.