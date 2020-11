© Berliner Rundfunk 91.4

Betriebsgesellschaft des Berliner Privatradios RS2 verkauft.

© hr/Niels Burock

"Diese Sendezeit ist ein absolutes Novum für hr3 und den hessischen Radiomarkt", sagt hr3-Programmchef Jan Vorderwülbecke. "Mit der verlängerten Morningshow erfüllen wir die Wünsche unserer Hörerinnen und Hörer. Das heißt vor allem: noch mehr Zeit mit unserem beliebtesten Moderationsteam Tanja und Tobi. Wir ermöglichen damit einen intensiveren Austausch zu den relevanten Themen der Menschen in den hessischen Regionen. Vor allem: Wir sind länger mit unseren Hörerinnen und Hörern im Gespräch." Mit der verlängerten Morningshow kehrt hr3 außerdem wieder dazu über, seine Shows durchweg zur vollen Stunde beginnen zu lassen.

© 98.8 Kiss FM © 98.8 Kiss FM 98.8 Kiss FM hat an seiner Morningshow geschraubt. Moderator Big Moe wird in der "Kiss FM Morningshow" neuerdings von Co-Moderatorin Karolina unterstützt, die gerade ihr Modejournalismus-Studium abgeschlossen hat, das sie sich als studentische Mitarbeiterin bei 98.8 Kiss FM finanzierte. "Karolina hat bei uns als Praktikantin angefangen und hat sich nicht nur eine eigene Vormittags-Show klargemacht, sondern das Team und die Hörer so begeistert, dass sie in unserer Primetime einfach die Nummer Eins werden musste", so Programmdirektor York Strempel. "Sie ist das perfect match zu Big Moe - laut, witzig, spontan und stylish - für die Berliner gibt’s quasi die doppelte Portion Crazyness zum Wachwerden." Über ihre neue Aufgabe sagt die Moderatorin: "Mit Big Moe zusammen zu arbeiten ist wie ein nicer Späti-Abend mit dem besten Homie."

© twinkle

"Der erste Kuss, das erste Auto, die Geburt meines Kindes – viele Ereignisse verbinde ich mit unvergesslichen Schlagern", sagt Bause, die vor ihrer Premiere jedoch auch nervös ist.

© WDR/Peter Rigaud