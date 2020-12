© WDR/Dörthe Boxberg

© 95.5 Charivari © 95.5 Charivari , bisherige Morgenmoderator beim Sender Radio Top FM wechselt die Station und steht seit dieser Woche für 95.5 Charivari früh auf. Auf seine Co-Moderatorin Larissa Lannert muss er noch ein paar Wochen warten, sie moderiert derzeit noch bei Energy München und kommt im Frühjahr an Bord. Tobi Ranzinger ist künftig am Samstagvormittag zu hören und Lemonia Leyendecker hat sich in den Mutterschutz verabschiedet. Zum Konzept sagt Programmleiter Heiko Seeringer: "Die Showtreppe ist weg, die neue Sendung wird interaktiver und authentischer". Das Konzept für den Morgen bei Pürzers bisherigem Sender Radio Top FM hört sich ganz ähnlich an: "Interaktion soll im Mittelpunkt unserer Show stehen", sagt Maxi Auer, der ab dem 7. Januar dort dann die "Maxi Auer Morgenshow" gemeinsam mit Katharina Tschackert moderieren wird. Auer, der von Hitradio RT1 Südschwaben kommt, hat zum 1. Dezember auch die Programmleitung des Senders übernommen, Robert Stern, bisher Redaktionsleiter, wird hier sein Stellvertreter.

