© NDR

© WDR/Doerthe Boxberg

© WDR

Mit "Ohjaaa!", so der Titel, will sich der WDR künftig dem Thema Liebe und Sexualität widmen. Das neue Format startet an diesem Donnerstag zunächst mit einem Themenabend im WDR Fernsehen. Die Pilotfolge läuft um 21:00 Uhr, danach gibt es eine regelmäßige Rubrik bei "Frau TV". Eine ganze Staffel "Ohjaaa!" soll außerdem folgen. Darüber hinaus ist dann auch noch ein WDR-2-Podcast geplant - wann genau der starten wird, hat der WDR bislang noch nicht verraten. Präsentiert wird das Format von Annabell Neuhof, die auch die Idee hatte, und Yared Dibaba. "Sexualität ist immer noch ein Thema, über das man sich teilweise nicht so offen zu sprechen traut", so Sabah Wahbe, Redakteurin von "Ohjaaa!". Doch gerade jetzt, "in der dunklen Zeit des Jahres und während der Corona-Krise", sei es wichtig darüber zu reden.

© RPR 1, Radio Regenbogen, bigFM

Mit dem Schritt wolle man die Kräfte in einem Funkhaus bündeln, "um die Zukunft der privaten Radiolandschaft im Südwesten in Bezug auf die digitalen und terrestrischen Herausforderungen noch aktiver gestalten und Wachstum generieren zu können", heißt es. "Durch den Verbund soll die hohe Qualität der Programme gesichert und der vielfältige Ausbau der digitalen Angebote ermöglicht werden", so RPR-Geschäftsführer Tobias Heger. "Ein gemeinsames Funkhaus, mit gleichberechtigten Partnern, wird zu einer Stärkung des privaten Radiomarktes im Südwesten führen und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Global Playern wie Spotify, Google, Facebook und Co. erhöhen."

© planet radio

© Hit-Radio FFH