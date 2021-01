© Antenne Niedersachsen

Unter dem Titel "Nachrichtenleicht" hat der Deutschlandfunk einen wöchentlichen Nachrichten-Podcast in Einfacher Sprache gestartet. Ab sofort soll es jeden Freitag einen Wochenrückblick mit den wichtigsten nationalen und internationalen Ereignissen geben. Im Mittelpunkt stehen Themen aus Politik, Kultur, Wissenschaft, Gesellschaft und Sport. +++ "Stahl aber herzlich" nennt sich ein neuer Podcast, den Audio Now ab sofort mit der Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl an den Start bringt. In jeder Folge kommen echte - und zum Teil prominente - Klientiinnen und Klienten in die Therapiestunde. Im gemeinsamen Gespräch sollen der Kern des zugrundeliegende Problems und mögliche Lösungswege aufgezeigt werden. +++ Rund drei Jahre nach Veröffentlichung der "Paradise Papers" setzt der NDR seinen Podcast zu diesem Thema fort. Die Reporter Philipp Eckstein und Benedikt Strunz wollen erklären, was sich seit der Veröffentlichung des Datenlecks getan hat. "Mit der breiten politischen und gesellschaftlichen Diskussion, die die Recherche damals ausgelöst hat, lassen wir es nicht bewenden", so Adrian Feuerbacher, Programmchef von NDR Info und Chefredakteur des NDR Hörfunks. Geplant sind zwei neue Folgen.