"Die Vernetzung der Verkehrsredaktionen zeigt: Die ARD bleibt ihrem Reformkurs treu", sagte WDR-Programmdirektorin Valerie Weber, die zugleich Vorsitzende der ARD-Audioprogrammkonferenz ist. "Unsere angekündigten Strukturreformen werden Schritt für Schritt umgesetzt. Wir bleiben in den wichtigen Tagesstunden mit unseren Radiowellen weiterhin stark in der Region und werden nachts die Synergien des Verbundes nutzen." Nach Angaben der ARD sollen durch das Strukturprojekt ARD-Verkehrsfunk 1,5 Millionen Euro bis Ende 2024 eingespart werden. Von 2025 bis 2028 kommen nochmal 2,5 Millionen Euro dazu. In den verkehrs- und reichweitenstarken Hörzeiten tagsüber sollen aber auch weiterhin alle Verkehrsredaktionen ihre Informationen liefern.





© WDR/Annika Fußwinkel / Mimmigraphie © WDR/Annika Fußwinkel / Mimmigraphie 1Live setzt am Nachmittag auf ein neues Moderations-Duo: Freddie Schürheck und Benni Bauerdick werden künftig regelmäßig in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr zu hören sein. Die beiden ersetzen Sophie Schramm und Gero Simone, die in der vergangenen Woche letztmals gemeinsam im Nachmittagsprogramm der WDR-Welle zu hören waren. Das hat eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt. Darüber hinaus bleiben auch die Teams Kammel und Kühler sowie Larissa Rieß und Philipp Isterewicz der Nachmittagsschiene erhalten. Freddie Schürheck moderiert bei 1Live bisher fest am Sonntagvormittag, Benni Bauerdick am Samstagmorgen. Schramm und Simone sollen dem Sender jedoch erhalten bleiben - und das Team "in verschiedenen anderen Sendungen verstärken", wie es heißt.

© 94,3 rs2 © 94,3 rs2 94,3 rs2: Der private Radiosender feiert an diesem Donnerstag das Ende von Corona. Auslöser ist eine 8-jährige Hörerin, die sich bei dem Sender wünschte, dass Corona endlich vorbei ist. Für einen ganzen Tag bekommen die Hörerinnen und Hörer nun also einen Vorgeschmack auf das Ende der Pandemie: "Es wird vor allem lustig und verrückt", heißt es. So wird Markus Söder mal eben zum neuen Bundeskanzler ernannt, Fränkisch als neues Schulfach eingeführt und Altkanzlerin Angela Merkel gibt Rezepte aus der Uckermark. "Uns alle eint ​der Wunsch, dass Corona endlich vorbei ist", so Armin Braun (Foto), Geschäftsführer Content des Medienzentrums Berlins, zu dem auch 94,3 rs2 gehört. "Wir möchten den Berlinern und Brandenburgern wenigstens eine kleine Pandemie-Pause gönnen und ein positives Zeichen der Hoffnung vermitteln. Und besonders wichtig: je weniger es zu lachen gibt, desto mehr sollte man's tun."

© Björn Steiger Stiftung / Gude Leute Fabrik © Björn Steiger Stiftung / Gude Leute Fabrik Tobias Schlegl geht unter die Podcaster. An diesem Donnerstag erscheint die erste Folge von "2Retter1Mikro", in der der Notfallsanitäter und Moderator mit Kolleginnen und Kollegen aus Rettungsdienst und Pflege über schöne und schlimme Momente des Berufsalltags, aber auch über Arbeitsbedingungen und Verbesserungsmöglichkeiten spricht. Die Techniker Krankenkasse und der FC St. Pauli fungieren als Sponsor, die "Hamburger Morgenpost" ist als Medienpartner mit dabei. Produziert wird "2Retter1Mikro" von der Björn Steiger Stiftung und Gute Leude Fabrik. Jede Folge endet mit einem Erste-Hilfe-Kapitel, das eine Notfallsituation beschreibt und Tipps gibt, wie sich Laien in diesen am besten verhalten sollten. "Für uns Rettungskräfte ist es immer frustrierend, wenn Anwesende bei einem Notfall keine Erste Hilfe leisten, obwohl sie es könnten", sagt Schlegl. "Wenn wir nach vielleicht zehn Minuten am Unfallort eintreffen, kann es im schlimmsten Fall für den Patienten schon zu spät sein. Mit diesem Themenblock wollen wir einfache Handlungsanweisungen geben und Ängste abbauen." Der Podcast soll alle zwei Wochen erscheinen.