Pionierzeit noch einmal aufleben lassen. Zu Wort kommen unter anderem auch Bastian Pastewka, Gaby Papenburg und Jürgen Doetz, Geschäftsführer der ersten Stunde von Sat.1. "Ich war in den ersten zehn Jahren des Privatfernsehens mehr mit Politik beschäftigt als mit Programm", sagt Doetz. Moderiert wird "Zapping for Freedom" von Torben Struck. Geplant sind acht Folgen, die ab Freitag bei FYEO zu hören sein werden.

© Bertelsmann © Bertelsmann "Stern", Mediengruppe RTL Deutschland und die Audio Alliance wollen im Frühjahr einen gemeinsamen Morning-Podcast starten, der wochentäglich die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftsrelevanten Themen des Tages beleuchtet und einordnet. Alle Ausgaben sollen demnach in crossmedialer und mobiler Zusammenarbeit zwischen den drei Standorten Hamburg, Berlin und Köln entstehen. "Das Bedürfnis, über aktuelle Ereignisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Laufenden zu sein und diese professionell eingeordnet zu bekommen, ist bei vielen Menschen in Deutschland derzeit groß", sagte Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken der Mediengruppe RTL Deutschland und Chief Product Officer bei Gruner+Jahr. Das Angebot soll "die Tiefe von Print und Online mit der Schnelligkeit von TV und Audio" vereinen.



Ulrich war vor ihrer Rückkehr zum Inforadio sieben Jahre lang als politische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio tätig. Die Moderatorin bringe "ihre Erfahrung aus der Herzkammer der bundespolitischen Berichterstattung ein und trägt dazu bei, dass jeden Tag ein facettenreiches Abbild unserer Wirklichkeit entstehen kann", erklärte RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Und RBB-Chefredakteur Christoph Singelnstein betont: " Als engagierte und sachkundige Interviewerin geht die renommierte Journalistin konsequent den wichtigen Fragen des Tages nach."

© hr © hr hr3 mit neuem Layout. "Uns war wichtig, das akustische Layout so weiterzuentwickeln, dass wir die hr3-DNA beibehalten, auffrischen und unsere Wiedererkennbarkeit gleichzeitig steigern", sagte Projektleiter Frank Seidel, der gemeinsam mit der Abteilung Komposition & Sounddesign das Layout entwickelt und produziert hat." Neu ist außerdem die Station Voice Ole Jacobsen. Im Zuge der Veränderungen hat hr3 auch einige Verschlimmbesserungen der vergangenen Jahre zurückgedreht - und verzichtet beispielsweise auf die Nennung der "Wetterfarbe". Seidel: "Seit 30 Jahren wird das Sounddesign für hr3 im Haus produziert. Das ermöglicht, den einzigartigen Klang von hr3 ständig weiterzuentwickeln und dabei gleichzeitig sparsam mit Rundfunkbeiträgen umzugehen."

ängerin, Influencerin und Schauspielerin will fortan gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Maiki über das Leben sprechen, darunter ihre persönlichen Highlights der Woche, alltägliche Missgeschicke oder Trends aus dem digitalen Universum. "Instagram, Tik Tok und Clubhouse sind die Plattformen, auf denen heute die Radiostars von morgen ihre Kreativität ausleben. Radio ist quasi die Mutter aller Social Networks, das erste Medium, das Austausch mit Hörern beziehungsweise Usern zum Programm gemacht hat. Jetzt wachsen diese Bereiche mehr und mehr zusammen", so BB-Radio-Programmdirektor Tim Torno. "Und deshalb sind wir wahnsinnig stolz, mit Steffi diese neue Radiogeneration bei uns im Team zu haben."

© WDR © WDR WDR 2 zur Beichte - oder genauer gesagt zur "Musikbeichte". So nennt der Sender die nach eigenen Angaben "mutigste Radiosendung Deutschland", die schon an diesem Donnerstag zwischen 19 Uhr und Mitternacht zu hören ist. "Es geht darum, zu welchem Lied jemand eine Beziehung hat, obwohl er oder sie wünschte, es wäre nicht so", heißt es. Steffi Neu, Steffi Klaus und Jörg Thadeusz wollen in der Sendung das musikalische Geheimnis der Hörerinnen und Hörer lüften und es danach im Radio spielen. Und auch 1Live plant eine besondere Sendung: Am Freitag wird 1Live zu 1Lobrecht - und Comedian Felix Lobrecht darf den ganzen Tag das Programm bestimmen. "Keine Ahnung, in welcher Farbe ihr euer Wohnzimmer streichen sollt, wie ihr am besten Schluss macht oder wie ihr euren Freunden sagen könnt, dass ihre Musik einfach scheiße ist? Felix liefert euch die Lösung!", erklärt der Radiosender das Konzept.



Comedian Abdelkarim und Comedy-Autor Lutz Birkner haben einen neuen Podcast gestartet: "nich nich nich.", so der Titel, wird in Kooperation mit Julep Media produziert, und erscheint nun jeden Donnerstag. "Es geht um Alltägliches, Kultur, Sport, Politik, das erfolgreiche Scheitern des starken Mannes in den Medien, und die stete Angst vor dem besten Gag zum falschesten Zeitpunkt", heißt es in der Beschreibung. +++ Der MDR und "Zeit Online" arbeiten künftig beim bereits laufenden Podcast, "OK, America?" zusammen. Darin widmen sich der neue MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer und Rieke Havertz, Washington-Korrespondentin von "Zeit Online", aktuellen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Neu ist, dass der Podcast nun zusätzlich auch auf mdr.de sowie in der ARD-Audiothek zu hören ist.