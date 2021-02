© Seven.One Entertainment Group

Unser Podcast ist wie der perfekte Heiratsantrag: Unerwartet, liebevoll und ein bisschen schockierend", werden die beiden zitiert. Saruul Krause-Jentsch, Head of Studios bei Spotify DACH: " Humor, Unterhaltung und Gefühle - das klingt für mich sowohl für Podcasts als auch für Beziehungen nach der perfekten Mischung." Produziert wird der "Nur verheiratet" von Spotify Studios.

© Audio Now © Audio Now Amira Pocher ist künftig auch in einem eigenen Podcast zu hören: "Hey Amira" ist neuerdings jeden zweiten Mittwoch exklusiv bei Audio Now zu hören. "Wir haben da einiges Herzblut reingesteckt, es wird zu 100 Prozent Amira, meine Themen, meine Gäste - und ganz wichtig: meine Community. Sie können sich mit ihren Fragen und Punkten per Sprachnachricht beteiligen", so Amira Pocher über das Konzept. "Es gibt einfach eine Menge Themen, die ich mit Olli nicht so komplett besprechen kann, ob Beauty, Styling, Ernährung oder irgendwelchen Körperthemen - das mache ich jetzt mal mit anderen Freunden und Experten." Ihr gemeinsamer Podcast mit Ehemann Oliver wird auch weiterhin erscheinen. Mirijam Trunk, Geschäftsführerin Audio Alliance: "Die Pochers sind seit der ersten Stunde unserer Plattform wichtige Partner. Der Podcast 'Die Pochers hier' war im letzten Jahr ein riesiger Wachstumstreiber. Dass Amira ihrem Olli in Witz und Schlagfertigkeit in nichts nachsteht, wissen wir. Wir freuen uns, diese gute Partnerschaft auszubauen." Hergestellt wird "Hey Amira" von der Podcastbande, hinter der SR Management steht.

© BR © BR Hörspiel-Projekt von ARD und Deutschlandfunk: "Saal 101" ist der Name einer zwölfstündigen Produktion, die den NSU-Prozess als Dokumentarhörspiel aufbereitet. Ab Freitag werden die 24 Teile in den Kultur- und Informationsradios der ARD und im Deutschlandfunk zeitgleich ausgestrahlt, zudem stehen sämtliche Folgen auch in der ARD-Audiothek zum Abruf bereit. Jede Folge widmet sich einem Themenkomplex aus der Beweisaufnahme. Dabei folgt das Dokumentarhörspiel jedoch nicht der Chronologie des Prozesses, sondern bringt Zeugenaussagen zusammen, die tatsächlich vielleicht weit auseinanderlagen, jedoch dieselbe Fragestellung behandeln. Die Federführung liegt beim Bayerischen Rundfunk. "Das Dokumentarhörspiel 'Saal 101' ist ein ganz besonderes Projekt, auf das der Bayerische Rundfunk zurecht stolz sein darf", sagt die neue BR-Intendantin Katja Wildermuth. "Fünf Jahre Langzeitbeobachtung, zwölf Stunden Programm: Man erlebt diesen Prozess einerseits in einer journalistischen Aufarbeitung, einer Tiefenschärfe, wie man das sonst nicht bekommt, und gleichzeitig ist das Projekt selbst schon ein Stück Zeitgeschichte."

© Hit-Radio FFH © Hit-Radio FFH Rea Garvey und Mickie Krause durften bereits ran - und auch in den kommenden Wochen überlässt Hit-Radio FFH das Mikrofon prominenten Musikerinnen und Musikern. Jeweils freitags kommt es derzeit in "Guten Morgen, Hessen" zum Promi-Takeover, sodass sich Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer mehr oder weniger zurücklehnen können. In dieser Woche darf Max Giesinger durch die Sendung führen. Nach einer eigenen mehrmonatigen Social-Media-Auszeit will er unter anderem über das Thema "mentale Gesundheit" in der aktuellen Zeit sprechen. In den kommenden Wochen werden Sarah Connor, Stefanie Kloß von Silbermond und Revolverheld-Frontmann Johannes Strate die Moderation der Morningshow übernehmen.

große Storys über das Suchen und Finden der Liebe, die manchmal so abgefahren sind, dass man eine ganze Party damit unterhalten könnte", heißt es in der Eigenbeschreibung. 1000 Folgen sind bislang übrigens nicht geplant - zunächst wurden zwölf Episoden angekündigt. Bei "1000 erste Dates" handelt es sich um eine Koproduktion von Studio Bummens und Kugel & Niere.

