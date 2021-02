© Spotify

© ffn © ffn radio ffn vier neue Audiostreams gelauncht, mit denen der norddeutsche Radiosender vor allem Hörerinnen und Hörer im Visier hat, die aufgrund der Mainstream-Klangfarbe des UKW-Programms bislang nicht erreicht werden konnten. Zu den vier neuen Audioangeboten zählen "ffn rockt!", "ffn Gold", "ffn 80er" und "ffn Hits", wo aktuelle Charthits laufen, die sich an 14- bis 29-Jährige richten. Die vier neuen Angebote erweitern das bestehende Portfolio auf nunmehr zehn Digitalkanäle. Zudem ist ein eigener Channelplayer für das Playout auf den digitalen Verbreitungswegen in Produktion, der zusammn mit einer neuen ffn-App zu Ostern starten soll. "Wir unterziehen unser gesamtes digitales Angebot einem Facelift. Nicht nur visuell, auch technisch", so Online-Chefin Katrin Wulfert. "Die Usability, also die möglichst einfache und intuitive Benutzung steht dabei im Vordergrund." Dafür arbeitet der Sender mit den Dienstleistern von RauteMusik, Regiocast und perfect broadcast zusammen.