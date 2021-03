© WDR/Annika Fußwinkel

© SWR © SWR Johann Lafer steht auch in diesem Jahr wieder für SWR3 am Grill. Neben dem "großen SWR3 Grillen" am 11. April, bei dem Familien können per Video-Livestream in Echtzeit zum Mitgrillen aufgerufen werden, bringt der Radiosender auch einen begleitenden Podcast an den Start. Dessen erste Folge erscheint bereits an diesem Freitag und hört auf den Namen "Grillen wie ein Promikoch - mit Johann Lafer". Zum Auftakt gibt es zwei Folgen, danach ist ein 14-tägiger Rhythmus geplant. In dem Podcast soll unter anderem der Frage nachgegangen werden, welcher der passende Grill ist, für welche Grill-Gadgets es sich lohnt, Geld auszugeben und wie man beim Einkaufen frische Produkte erkennt.