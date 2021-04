am 22.04.2021 - 11:32 Uhr

Weitere Nachrichten aus der Audio-Branche

Benni Kostal wird zum 1. Juli neuer Programmdirektor von Antenne Niedersachsen. Derzeit ist Kostal Teamleiter On Air Promotion bei Antenne Bayern. Künftig trägt der 37-Jährige die inhaltliche Verantwortung für die linearen und digitalen Angebote von Antenne Niedersachsen. Der bisherige Geschäftsführer und Programmdirektor Carsten Hoyer übernimmt ab dem 1. Mai die Gesamtgeschäftsführung des Senders. +++ Konrad Schwarz übernimmt ebenfalls zum 1. Juli die Leitung der Programmgestaltung von Antenne Bayern. Bereits von 2006 bis 2020 war er in verschiedenen Funktionen bei der Unternehmensgruppe Antennne Bayern tätig, ab 2018 als stellvertretender Programmchef von Rock Antenne. Zuletzt war Schwarz als Head of Operations bei Regiocast tätig.

