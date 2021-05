© HR/Felix Leichum

Derstartet in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Podcast- unter anderem in der ARD-Audiothek und auf Spotify. In 15 Folgen spricht Marinić mit Autoren, Journalisten und Künstlern über die Kunst-, Meinungs- und Gedankenfreiheit. Jede Episode beginnt mit einer These des Gastes in Tweet-Länge. Von diesemaus entspinnt sich ein Gespräch, in dem es nicht einfach nur richtig und falsch gibt, sondern auch viele Facetten dazwischen. "Ich bin selbst auf Twitter und erlebe dort täglich, was die Zuspitzung auf Hashtags mit dem eigenen Denken macht - aber auch mit der eigenen Streitkultur. Im Podcast will ich fragen statt twittern, zuhören statt reflexhaft dagegen anreden. Provozieren, ja, klar, aber aus Neugier statt Häme", so Marinić. Den Podcast gibt es ab dem 7. Mai alle zwei Wochen freitags zu hören.sendet den Podcast ab dem 8. Mai samstags um 18:04 Uhr, beiläuft die Sendung ebenfalls im Zwei-Wochen-Rhythmus samstags um 10:35 Uhr.