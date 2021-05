"ARD-Zukunftsdialog. Der Podcast." in der ARD-Audiothek verfügbar.

© Klassik Radio Klassik Radio sendet neuerdings auch in der Schweiz. Nach der landesweiten Verbreitung in Österreich ist der Sender über DAB+ jetzt auch in der sendet neuerdings auch in der Schweiz. Nach der landesweiten Verbreitung in Österreich ist der Sender über DAB+ jetzt auch in der

gesamtenempfangbar. "Für uns ein weiterer, wichtiger Schritt in der", so. Das Programm wird im Zuge des Schweizer Rollouts daher nicht regionalisiert, sondern strategisch internationalisiert werden - als Klassik-Programm für drei Länder, wie es heißt. Nach dem Start eines zweiten nationalen Programms für Filmmusik über DAB+ will Klassik Radio dies als nächsten Schritt der Wachstumsstrategie verstanden wissen. "So geben wir unseren Werbepartnern die Gelegenheit, mit nur einem Medium die exzellente, Bildungs- und Einkommensstarke Klassik-Zielgruppe in Deutschland, Österreich und Schweiz abzudecken", sagt Kubak.