Beste*r Newcomer*in

1,5 Grad – der Klima-Podcast mit Luisa Neubauer

Bestes Skript/Beste Autor*in

11 Leben – Die Welt von Uli Hoeneß



Beste*r Interviewer*in

Alles gesagt?



Bestes Talk-Team

Drinnies

Beste Produktion

Trauma Loveparade - 10 Jahre nach der Katastrophe

Beste journalistische Leistung

Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau

Bester Independent Podcast

Unter freiem Himmel - Obdachlos in Berlin

© 80s80s © 80s80s , der schon zahlreiche TV- und Radiosendungen im Radio und Fernsehen moderiert hat, ist seit dem 1. Juni nun die neue Stimme des deutschlandweit via DAB+ und im Web verbreiteten Senders 80s80s. Die Morgensendung hört dort nun auf den Namen "P.I.M. - Peter Illmann Morgen", als Co-Moderatorin ist Marie Possehl mit an Bord. Dabei soll es nicht nur Musik aus den 80ern geben, in der Rubrik "Future80s" stellt Illmann Neuveröffentlichungen von Bands wie Erasure oder Duran Duran sowie neue Künstler, "die im Soundgewand der 80er produzieren" vor - der Sender nennt hier The Weeknd oder Roosevelt als Beispiele. "80s Sound und Lifestyle ist in der aktuellen Popkultur präsent wie nie, was zeigt wie prägend die Musik für die heutige Zeit ist und bleibt. 80s80s Radio schafft als Marke durch eine moderne Inszenierung und hörbare Leidenschaft für die Musik einen tollen Rahmen. Ich freue mich, dass ich hier mit meinem besonderen Faible für diese Zeit und musikalischem Hintergrundwissen deutschlandweit 80s Fans begeistern kann", so Peter Illmann.

