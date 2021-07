© Axel Springer

Da die Zweitliga-Spiele schon am frühen Samstagnachmittag angepfiffen werden und dort künftig also auch Werder häufiger antreten wird, muss der "Beat-Club" mit Lutz Hanker und Bernd Schleßelmann weichen. Er läuft künftig stattdessen immer am ersten Montag des Monats abends zwischen 20 Uhr und mitternacht. "Leider mussten wir gemeinsam mit Lutz und Bernd einen neuen Sendeplatz mit einem neuen Konzept suchen, denn in der zweiten Bundesliga rollt der Ball mit Werder bereits am frühen Samstagnachmittag und da wollen wir natürlich im Radio live dabei sein. Darum gibt es jetzt vier Stunden Beat-Club am Montagabend – mit vielen Specials, für die wir jetzt neuen Platz geschaffen haben", so Haferkorn. In der Sendung soll's weiter Klassiker und Raritäten der Rockmusik geben, dazu Storys hinter den Songs. Studiogäste dürfen den "Sound ihres Lebens" präsentieren. Die letzte Ausgabe auf dem alten Sendeplatz am Samstag, 7. August, wird eine Besondedere: Siw rid live aus der Sonderausstellung "Medienwelten" im Focke-Museum gesendet. Auswirkungen hat die Neuordnung des Wochenendes auch auf die Sendung "Der Sonntag aus dem Studio Bremerhaven", die künftig immer zwischen 10 und 13 Uhr zu hören sein wird.

