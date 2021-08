© Radio Wuppertal

Radio Wuppertal entschied in dieser Flut-Nacht, so lang es geht auf Sendung zu bleiben, bis im Studio buchstäblich die Lichter ausgingen. Das besondere Engagement der Kolleginnen und Kollegen verdeutlicht die große Nähe und Aktualität des Mediums Radio für die Menschen in seiner Region – und es steht für die Leidenschaft und Aktualität einer gesamten Branche."

© BB Radio © BB Radio , in Berlin bekannt als Morgenmann von Energy, weckt künftig die Hörerinnen und Hörer von BB Radio. Er ist somit fortan also in Berlin und Brandenburg on air. Seinen ersten Einsatz hatte er bereits in dieser Woche, übrigens ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag. Die Show "Sawatzki und Co.", die morgens ab fünf Uhr jeweils fünf Stunden lang zu hören ist, werde die Region nicht nur gut unterhalten, sondern auch perfekt abbilden, verspricht der Sender. An Sawatzkis Seite weckt künftig Marlitt, bisher im Vormittagsprogramm des Senders zu hören, Dritter im Bunde ist der "sympathische Potsdamer" Maiki. "Mit Nick Sawatzki haben wir jemanden gefunden, der nicht nur - trotz seines jungen Alters - über 20 Jahre Radioerfahrung verfügt, sondern auch perfekt zu unserem Sender passt: jung, modern, in der Region verwurzelt und immer für eine Überraschung zu haben", freut sich BB Radio-Programmchef Tim Torno. Und BB Radio hat noch einen weiteren prominenten Neuzugnag: Comedia Torsten Sträter wird künftig einmal im Monat montags um 21 Uhr gemeinsam mit Jens Herrmann "Sträter:Musik - Der Soundtrack meines Lebens" präsentieren. Drei Stunden lang sollen sich die beiden mit "breiter Musik-Palette" durch "gemeinsame Jahrzehnte plaudern". Die erste Folge läuft am 30. August.

© Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré © Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré wird kommende Woche als Intendant des Deutschlandradios aller Voraussicht nach für eine weitere fünfjährige Amtszeit im Amt bestätigt. Da der Verwaltungsrat, dem laut Deutschlandradio-Staatsvertrag das Vorschlagsrecht obliegt, ihn als einzigen Kandidaten ins Rennen schickt, dürfte ihm die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im 45-köpfigen Hörfunkrat kaum zu nehmen sein. Raues Vertrag läuft noch bis zum 31. August 2022, die nächste Amtszeit ginge dementsprechend bis 2027. Raue führt das Deutschlandradio seit 2017, zuvor war er sechs Jahre lang trimedialer Chefredakteur des MDR gewesen. Deutschlandradio betreibt die Sender Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.

