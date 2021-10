© ARD/Bosepark/Kai Müller

Ob "Tatort" oder "Polizeiruf 110" - der Sonntagabend ist für Millionen Menschen vor dem Fernseher für Krimis reserviert. Und nun kommt auch noch ein neuer Podcast dazu: Am 17. Oktober startet. In jeder 30-minütigen Folge greifendas Thema auf, das in dem aktuellen Krimi besonders wichtig war. Sie diskutieren mit Expertinnen und Experten, so zum Beispiel mit dem Psychologen und Autoren Leon Windscheid, der in der Premiere über Stalking, Manipulation und Eifersucht spricht. Produziert wird "Sonntag 20:15 Uhr" von ARD und, Produzentin ist

© herFunk

Der neue Sender, der sich vor allem an eine weibliche Zielgruppe richtet, will künftig keine Songs mehr spielen, die seine Hörerinnen und Hörer alsempfinden. Über die gestrichenen Songs kann ab sofort auf Facebook und Instagram abgestimmt werden. Hintergrund ist die Kritik mehrerer Hörerinnen und Hörer am Song, der bislang im Programm von Femotion Radio lief. Man sei "sehr sensibel für solche Kritik" der Hörerinnen und Hörer und wolle diese annehmen, so. "Darum finden wir es wichtig, ihre Wahrnehmung auch in unserem Musikauswahl zu berücksichtigen." Auch der Stand der Wissenschaft hatte nach Angaben des Senders Einfluss auf die Entscheidung. So kam eine im Mai von derveröffentliche Studie zu dem Ergebnis, dass ein Zusammenhang zwischen misogynen und chauvinistischen Einstellungen und dem Hören von Gangsta-Rap besteht, in dem besonders oft sexistische Texte vorkommen.

© WDR mediagroup

Verstärkung für diewechselt zum 18. Oktober von der Agentur Publicis Media zu dem Kölner Unternehmen. Der 48-Jährige bringt mehr als 20 Jahre Expertise in Forschung und Planung sowie als Führungskraft auf Agenturseite mit. Bei der WDR mediagroup wird er den Geschäftsbereich Marketing & Vertrieb alsverstärken. In dieser Funktion folgt Achterfeld auf, der in den Ruhestand geht. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem der erfahrensten Mediamanager Deutschlands unsere Audio-Beratungskompetenz weiter ausbauen können", so. "So werden wir den vielfältigen Kundenanforderungen in einem stetig wachsenden Audiomarkt künftig noch gerechter."

© Antenne Bayern

"Gemischtes Hack" zählt zu den beliebtesten Podcasts, nun setztauf- eine inhaltliche Nähe zum Spotify-Hit gibt es jedoch nicht. Vielmehr will der neue Podcast des Radiosendersvon SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen sowie FDP an den Talk-Verhandlungstisch bringen.spricht mit den Jungpolitikerinnen und -politikern insgesamt in sechs verschiedenen Folgen und Konstellationen. Jeder gegen jeden: FDP und Grüne, Union und FDP, SPD und Grüne, Grüne und Union, FDP und SPD sowie in der großen Koalition. Die siebte Podcast-Episode stellt dann Jamaika- und Ampelkoalition aus Sicht der Nachwuchsorganisationen der Parteien gegenüber. Linkspartei und AfD sind nicht dabei. "Der Koalitions-Podcast", so der Untertitel wird auf antenne.de sowie auf verschiedenen Audio-Plattformen veröffentlicht. "Gemischtes Pack" sei bewusst provokant gewählt, so: "Schließlich müssen es die Parteien jetzt anpacken und einen Pakt schließen."