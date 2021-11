© Antenne NRW

Vor knapp einer Woche istan den Start gegangen - doch auch wenn der von der Antenne Bayern Group betriebene Sender Nähe zu Nordrhein-Westfalen suggerieren will, so gab's zumindest direkt zum Start einen. In ihren Eröffnungsworten zitierte die Programmgeschäftsführerin Julia Schutz den früheren NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau: "Nordrhein-Westfalen braucht für seine Zukunft die Zuverlässigkeit der Rheinländer, die Leichtigkeit der Westfalen und die Großzügigkeit der Lipper." Doch während, war es von Rau einst - eigentlich gut erkennbar -