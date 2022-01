© LfM

Im Zuweisungsverfahren über diehaben die elf zugelassenen Antragstellerinnen und Antragsteller eine Absichtserklärung für einunterzeichnet. In gemeinsamen Verhandlungen konnten sie sich auf einen "Letter of Intent" einigen - ein bisher einmaliger Vorgang bei der Vergabe einer einzelnen UKW-Frequenz-Kette, wie es heißt. Das Ziel dabei ist es, eine gemeinsame Unternehmung mit verschiedenen Gesellschaftern und unterschiedlichen Gesellschaftsanteilen zu gründen. Das geplante neue Hörfunk-Programmangebot in Nordrhein-Westfalen soll sich vornehmlich an einerichten. "Mitsoll man ja eher vorsichtig sein, aber der Vorgang ist schon ein großer Schritt in Richtung eines höchst bemerkenswerten Ergebnisses“, sagte. "Mir jedenfalls ist kein vergleichbarer Fall von einem solch kollektiv-konstruktiven Verhalten aller Beteiligten bei einem Vergabeverfahren bekannt. Gut für NRW und gut für den Audiomarkt."

hat die neugeschaffene Position desübernommen. Der 52-Jährige verstärkt damit das Leitungs-Team um Nachrichtenchef Rainer Hirsch und Chefreporterin Carolina Koplin. Zu seinen Aufgaben zählen der Ausbau der politischen Berichterstattung, abeer auch die. "Wir freuen uns, dass Markus Steen, der bereits langjährig als Producer der Radio-Hamburg-Morningshow und später als Chefredakteur gewirkt hat, erneut für uns tätig sein wird", so. Nach diversen Stationen wechselte Markus Steen erstmals im September 2000 als Morningshow-Producer zu Radio Hamburg und übernahm schließlich 2012 die Position des Chefredakteurs. Zuletzt arbeitete er als Programm-Manager beim Radiosender Hamburg Zwei.

An diesem Donnerstag feiert der neuevonPremiere. Präsentiert wird dieser von, die die erste deutsche Frau im Weltall werden möchte. Ihre Begeisterung für den Kosmos teilt die in München lebendebereits als Buchautorin, Moderatorin des YouTube-Kanals "Terra X Lesch & Co" und als Talkshow-Gast mit dem Publikum. Was bisher eher unbekannr ist: Randall ist ein, spielt Klavier und singt im Chor. In jeder der zehn Folgen von "Kosmos Musik" ist sie ab sofort im Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin auf Spurensuche nach Rätseln, Geheimnissen und neuesten Erkenntnissen an der

Der Podcastvonerzählt neuerdings in drei Folgen, wie die Mafia aus Italien einst versuchte, die deutschen Behörden zu unterwandern und wie Allgäuer Drogenfahnder selbst zu Tätern wurden. Hintergrund ist, dass Kempten im Allgäu lange als Kokain-Hauptstadt galt. Bis in die späten 80er-Jahre organisierten sizilianische Clans von dort aus erfolgreich den weltweiten Kokain-Schmuggel. In dem Podcast erzählt, warum Kempten und das Allgäu eine besondere Rolle für die sizilianische Mafia spielt. Bereits 2019 nahm er für "Geheimakte Peggy" als bester Podcast den Deutschen Radiopreis entgegen.

moderiert ab sofort beizusammen mit der bisherigen Morgenmoderatorindie Show. Körting kommt von Radio Galaxy, wo er zunächst ein Volontariat absolvierte und dann fast drei Jahren lang die Morgensendung moderiert hat. Zuvor studierte er Journalismus an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Ansbach.: "Zunächst ein herzliches Dankeschön an, der bisher die Morningshow moderiert hat, für die vielen tollen Sendungen und seine kreativen Ideen, die unter anderem mit dem Deutschen Radiopreis und dem LFK Medienpreis belohnt wurden. Wir wünschen ihm beruflich und privat nur das Allerbeste. Ich bin überzeugt davon, dass unsere neue Personalie eine hervorragende Entscheidung ist und freue mich, dass wir Felix Körting mit unserem Konzept von uns begeistern konnten."

Die Inhalte dersind ab sofort erstmals alsverfügbar.hat hierfür den Podcastgestartet, der zum Start nicht in Deutsch abrufbar ist, sondern auch in Englisch - amerikanisch und britisch-, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch. Schon auf YouTube hat "CoComelon" eine große Fangemeinde aufgebaut: Über vier Milliarden monatliche Aufrufe zählt der Kanal. Produziert wird der Podcast, der über die Spotify-App im "Kinder und Familie"-Hub sowie über die Kids-App zum Abruf bereitsteht, in Zusammenarbeit mit. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CoComelon und die Möglichkeit, Original- und Exclusive-Inhalte zu produzieren, die auf Familien zugeschnitten sind", so. Insgesamt sind zunächst 42 Folgen, davon direkt zwei zum Auftakt.